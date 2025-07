Calciomercato La Fiorentina alle prese con due rinnovi e mezzo. Kessie un sogno...o forse no?

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Centrocampo: sogno Kessie.

La Fiorentina continua a pensare a Kessie che però ha costi attualmente inavvicinabili. I 14 milioni netti a stagione percepiti in Arabia sono troppi per i viola che comunque continuano a parlare e pensare all'ivoriano.

Il punto sui rinnovi.

Due rinnovi e una speranza. Mandragora il più vicino fino al 2029 con opzione 2030. Deciso aumento dell'ingaggio e giocatore felice di restare. Kean incontro in vista, probabilmente la prossima settimana. La volontà di entrambe le parti è quella di trovare l'accordo. Sul piatto più di 4 milioni netti all'anno fino al 2030.

C'è il sereno su Dodo.

Si respira un altro clima intorno a Dodo, che Pioli vuole al centro del progetto. Ma al momento non sono stati fissati nuovi incontri.

Pisa in pressing su Nzola.

Il Pisa torna con forza su Nzola: Gilardino lo vorrebbe in ritiro nel minor tempo possibile, ma i nerazzurri lo prenderebbero solo in prestito mentre la Fiorentina intende monetizzare.

Giovani in uscita.

Dopo la cessione di Caprini al Mantova, Favasuli è vicino al Catanzaro.