Dall'Arabia: la Fiorentina in pressing su Kessie, prima offerta all'Al-Ahli

La Fiorentina cerca un centrocampista sul mercato e nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Franck Kessie. Sull'ex Milan arrivano alcune novità dall'Arabia Saudita. Le riporta Arriyadiyah.com, portale sportivo saudita, che scrive di un'offerta ufficiale fatta dalla Fiorentina all'Al-Ahli, club che in questo momento detiene il cartellino del centrocampista classe '96.

I dirigenti dell'Al-Ahli dovrebbero prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni, anche perché l'ivoriano, che nell'ultimo biennio a Jeddah ha giocato 77 partite segnando 14 reti, è in scadenza a giugno 2026. Kessie piace in Europa e, oltre all'offerta della Fiorentina, ce ne sarebbe un'altra da parte di una seconda società di cui però non si fa il nome.