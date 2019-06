LA LUNGA ATTESA

Una lunga giornata in attesa, senza ulteriori sviluppi. In poche parole è come se dall'arrivo in Italia di Commisso non fossero filtrate sostanziali novità, voci dal Qatar a parte, eppure quel processo tirato in ballo dopo il cda di sabato procede. Il contatto tra il magnate americano e DDV potrebbe avvenire in giornata, il proprietario viola era atteso in queste ore a Milano e la sede Tod's in Corso Venezia ha ripreso vita poco prima della mezzanotte (LEGGI QUI), a questo punto in giornata si potrebbe davvero entrare nel vivo della fase conclusiva per l'affaire Fiorentina.

Più fronti, però, restano attualmente aperti. Non solo l'incertezza che riguarda come e quanto cambierà la Fiorentina con Commisso, ma anche il mercato che incombe, il bisogno di capire che squadra sarà allestita il prossimo anno e chi l'allenerà. Una valanga d'impellenze da affrontare e risolvere, in una corsa contro il tempo per farsi trovare preparati ai nastri di partenza della prossima stagione.

Per quanto intuito, Commisso, dopo averci pensato la scorsa estate prima di rinunciare al Milan, continua a monitorare la figura di Umberto Gandini (ex Milan e Roma) per il ruolo di amministratore delegato, il resto è ancora in fase di definizione. Dal canto suo, in casa viola, Corvino ha lasciato la stanza del centro sportivo, l'addio è praticamente sancito, più o meno in contemporanea con l'annuncio ufficiale del mancato riscatto di Edimilson che finisce al Mainz.

Una trasformazione totale che comincia soltanto adesso ma che presto toccherà anche gli elementi importanti, a cominciare da Chiesa. Il comunicato sulla voglia dell'attuale proprietà di trattenere Federico suona inevitabilmente in modo beffardo, ma interpretazioni a parte è ovvio che il futuro di Chiesa sia nevralgico anche per la trattativa tra Commisso e Della Valle. Due figure che si dice ancora non si siano incontrate e che invece presto potrebbero sedersi allo stesso tavolo dando via a un domino destinato a cambiare per sempre il volto della Fiorentina.