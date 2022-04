KO CASTRO FA ACCELERARE IL MERCATO A CENTROCAMPO: DA SVANBERG AL SOGNO L. ALBERTO

La concentrazione di infortuni a centrocampo costringe Italiano a girare i pochi uomini a disposizione o a fare esperimenti da qui alla fine della stagione, ma certo l'intervento fatto da Gaetano Castrovilli estende l'emergenza anche alla prossima stagione visto che dovrà stare fuori tra gli otto e i 10 mesi. La Fiorentina dovrà guardarsi intorno per rinforzare dunque la mediana in vista del prossimo anno calcistico.

I nomi sul taccuino della dirigenza sono tanti con Pradè che potrebbe affondare i colpi su giocatori seguiti da tanto (come fece per Torreira per intenderci). Tra questi potrebbe tornare in auge quello di Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna. il Tottenham si era interessato a lui a dicembre, ma ora pare aver spostato l'obiettivo su Eriksen, e pertanto la concorrenza degli Spurs potrebbe venire meno e lasciare campo libero ai viola. Del Bologna la Fiorentina ha messo gli occhi anche sull'olandese Jerdy Schouten (classe 97).

Un altro giocatore, che potrebbe essere preso ad un prezzo accessibile, è Mikkel Damsgaard, il centrocampista danese classe 2000 della Sampdoria che tra infortuni e scelte di Giampaolo ha giocato poco ma che ora va verso l'aumento del minutaggio per ritrovare la forma, con il tecnico che va verso un 4-4-2. Altro giocatore dal prezzo accessibile e che Vincenzo Italiano conosce è Giulio Maggiore dello Spezia, giocatore anche molto duttile.

Il sogno sarebbe lo spagnolo della Lazio Luis Alberto che, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, non ha trovato feeling con Sarri e potrebbe lasciare la società biancoceleste. Due gli ostacoli per i pretendenti italiani, la volontà di tornare in Spagna e la valutazione di 30 milioni che fa Lotito (l'ingaggio invece è di 2.5 milioni, alla portata della Fiorentina). Nelle ultime ore inoltre si sta facendo sotto il Napoli che sul piatto, per abbassare il prezzo del cartellino, metterebbe Petagna.

La Fiorentina però, alle prese anche con il riscatto di Torreira e eventualmente di Piatek, dovrà fare i suoi conti e poi affondare i colpi su uno di questi nomi o su uno dei tanti altri seguiti per coprire subito l'emergenza, anche se ora la parola mercato è sicuramente bandita in casa viola, per non togliere serenità al gruppo viste le sei finali da giocare. Senza chiudere al ritorno del polacco Zurkowski ora all'Empoli.