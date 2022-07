JOVIC, LA TRIPLETTA E LE (BUONE) IMPRESSIONI DA MOENA

Nonostante il taglio del nastro al Viola Village sia arrivato non prima di questa mattina, il ritiro della Fiorentina in Val di Fassa è di fatto iniziato ieri. La squadra è arrivata attorno all’ora di pranzo, accolta da una folla di più di 200 tifosi che si è indirizzata soprattutto sui volti nuovi. Un po’ meno per quanto riguarda Luka Jovic, apparso inizialmente più disorientato rispetto agli altri innesti, senz’altro anche per la scarsa conoscenza dell’ambiente in quanto di provenienza estera.

Ciò non toglie che l’ormai ex Real Madrid abbia subito fatto una gran bella impressione nel corso dei primi allenamenti al centro sportivo “Cesare Benatti”, durante i quali l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha preteso pronti-via il massimo dai suoi ragazzi. Già a segno ieri, stamani in partitella Jovic ha siglato una tripletta per poi dirigersi a fine seduta verso la palestra per terminare con un po’ di cyclette. Il giocatore dovrà lavorare molto sulla forma fisica, ma il primo impatto è incoraggiante.

Il classe ’97 in questi giorni si sta appoggiando principalmente ai suoi connazionali serbi, come Nikola Milenkovic e Aleksa Terzic, ma soprattutto Matija Nastasic che ieri lo ha aiutato nella comprensione della lingua durante un breve colloquio in allenamento con il tecnico Italiano. A proposito del quale, Jovic, si è così espresso ai canali ufficiali del club: “È uno in grado di far migliorare tutti, uno di cui hai bisogno nella tua carriera, così ho deciso di venire qua: amo il suo calcio”.

Ecco qualche scatto realizzato da FirenzeViola.it a Jovic durante la seduta odierna, con anche il suo ingresso in campo assieme a Nastasic: