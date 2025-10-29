Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in difesa Comuzzo-Viti, Gud-Kean davanti e centrocampo muscolare
Alle 20.45 fischio d'inizio allo stadio "Giuseppe Meazza" di Inter- Fiorentina. Per quanto riguarda le formazioni Nell'Inter giocano Bisseck in difesa e Pio Esposito in coppia con Lautaro mentre nella Fiorentina Comuzzo vince il ballottaggio in difesa così come Viti porta all'esclusione di capitan Ranieri e davanti con Kean c'è Gudmundsson; il centrocampo è muscolare come nelle previsioni della vigilia.
Inter (3-5-2): Sommer, AKanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu
A disp. Callagaris, Taho, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Mosconi, Alexiou, Lavelli
Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore Pioli
A disp. Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli
