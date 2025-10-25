FirenzeViola Il punto su Gosens e Kean e il mega ballottaggio in attacco: Pioli riflette

Archiviata la vittoria di Conference League contro il Rapid Vienna, per la Fiorentina è già vigilia di campionato con il Bologna atteso al Franchi domani sera. Pioli conta le forze dei suoi giocatori e ha già iniziato a pensare dal volo di ritorno da Vienna ai possibili undici da schierare per cercare la prima vittoria stagionale. Anzi, ci ha pensato già prima del Rapid visto che in Austria è stato fatto ampio turnover.

Buonissimi segnali da Gosens e Kean

La sensazione che fossero rimasti a Firenze più che altro per precauzione si respirava già martedì, nel primo allenamento al Viola Park dopo essere rientrati dalla trasferta però è arrivata la certezza: sia Robin Gosens che Moise Kean stanno bene e si sono allenati regolarmente con il gruppo a Bagno a Ripoli. La loro presenza con il Bologna dunque non è in dubbio ed è difficile pensare che Pioli possa farne a meno in un momento così delicato. Spazio dunque ai due leader che si aggiungeranno ai ritorni di Ranieri e Pongracic in difesa.

I dubbi di formazione

Restano solo pochi dubbi all'allenatore viola. Il primo è legato alla gestione fisica di Pablo Marì, protagonista dall'inizio sia con il Milan che con il Rapid Vienna. Possibile un turno di riposo per il centrale spagnolo, nel caso è pronto Comuzzo al suo posto. A centrocampo tornerà Mandragora e anche Fagioli sembra destinato ad una maglia da titolare così come anche Nicolussi Caviglia chiamato agli straordinari. Il vero ballottaggio è in attacco dove in quattro si giocano una maglia accanto a Kean. Gudmundsson scalpita, Fazzini è il candidato principale ma anche Piccoli e Dzeko sperano. Nella giornata di oggi Pioli prenderà una decisione.