IL MERCATO IN 90'', TUTTO SUL POST-VLAHOVIC E LE USCITE

Torna l'appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica curata dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che spiega in un minuto e mezzo tutte le manovre che la Fiorentina ha in mente da concretizzare entro il 31 gennaio.

Il focus è soprattutto sul post-Vlahovic con il nome più importante che rimane quello di Julian Alvarez del River Plate. Fernando Hidalgo, il suo agente, si trova in queste ore a Milano e probabilmente parlerà anche con Milan, Inter e Juventus, ma i contatti con i viola sono continui. Da monitorare anche i calciatori in uscita, ovvero Sofyan Amrabat, Aleksandr Kokorin e Marco Benassi: sul marocchino è forte l'interesse del Torino, per l'ex Spartak Mosca potrebbe esserci un prestito di nuovo in Russia, mentre per l'italiano in pole position c'è l'Empoli.

