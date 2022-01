IL MERCATO IN 90'': A. ALVAREZ, L'AFFARE ENTRA NEL VIVO. MA AMRABAT RESTA IN BILICO

Torna l'appuntamento con "Il mercato in 90 secondi", la rubrica curata dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che racconta in un minuto e mezzo tutte le manovre che vedono la Fiorentina protagonista da qui fino al 31 gennaio. Ampio spazio quest'oggi alla trattativa caldissima, che si è accesa nelle ultime ore, relativa al classe 2001 Augustin Alvarez, attaccante del Penarol che la Fiorentina vorrebbe acquistare adesso ma lasciare in prestito per altri cinque mesi in Uruguay.

Tra i due club esiste un principio d'accordo su un pagamento fisso del cartellino ma manca ancora l'intesa sulla percentuale legata alla futura rivendita dell'attaccante. Spazio poi al tema delle uscite, con Sofyan Amrabat (attualmente in Coppa d'Africa) che resta il principale indiziato a salutare la maglia viola nel corso dei prossimi giorni. Difficile invece, allo stato attuale, che possa andar via Erick Pulgar anche se l'ex Bologna ha molti estimatori sul suo conto. Ecco la puntata odierna de "Il mercato in 90 secondi"!