RFV Il doppio ex Rosi: "Roma-Fiorentina come Psg-Bayern. Post Vanoli? Vorrei coraggio per Galloppa o Aquilani"

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Il doppio ex di Roma e Fiorentina, Aleadro Rosi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della sfida di questa sera. Ecco le sue parole: "Sentendo che la Fiorentina dipende dalla Cremonese per salvarsi mi dispiace, ma manca veramente poco. Mi aspetto una partita aggressiva della Roma perché ha più bisogno della vittoria della Fiorentina, mi piacerebbe una gara come Psg-Bayern, un risultato con tanti gol".

L'importanza di Malen per la Roma? "E' il giocatore più imprevedibile, è dinamico, veloce e in questa serie A fa la differenza anche se in Premier non era un titolare, perché questa serie A è mediocre. Brava la Roma a prenderlo e spero lo tenga in giallorosso".

Piccoli e Kean deludenti? "Ha più deluso Kean, Piccoli ha poche esperienze anche se non è più giovanissimo, ma è stato pagato tanto. A me non dispiace ma Firenze non è una piazza semplice, per giocarci servono gli attributi. Vedi anche Dzeko ha fatto fatica nonostante sia un leader. Nella Fiorentina è difficile trovare chi ha fatto bene, peccato perché potevano esordire più giovani visto che nel calcio italiano ce ne sono pochi".

Che ricordi ha di Firenze? "Era un altro calcio, c'erano Pizarro, Borja, Gomez e tanti nomi importanti. Con questi campioni serve personalità altrimenti neanche ti spogli. Poi la piazza è esigente, ci vuole qualità. E' diversa da Roma, dove non ci sono vie di mezzo, il fiorentino non si accontenta mai trova sempre da criticare. Sono entrambe piazzze bellissime però".

Vanoli va tenuto, Grossi le piace? "Vanoli a modo suo ha fatto un grande lavoro perché la Fiorentina era paralizzata e senza leader ti affossi perciò lui ha fatto un grande lavoro e spero rimanga anche con un premio. Ma non so se è adatto alla Fiorentina e deciderà la società. Grosso ha fatto un percorso interessante, tra alti e bassi con la consacrazione al Sassuolo e merita una panchina come la Fiorentina. Ma Vanoli ha fatto un'impresa perché è difficile in quelle situazioni".

Grosso come Montella? "Perché no? Ma ci sono tanti giovani bravi che ha in casa come Galloppa o l'ex Aquilani ma ci vuole coraggio. Io li prenderei in considerazione ma ci vuole coraggio".

Cosa pensa di Dodo? "E' un giocatore moderno, ha una bella spinta, il suo deficit è la fase difensiva, da terzino soffre e nello scacchiere di Gasperini lo vedrei bene. Deve migliorare per ambire a palchi importanti"