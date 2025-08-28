FirenzeViola Il cerchio si stringe intorno a Lindelof e Nicolussi Caviglia: lo stato dell'arte delle trattative

vedi letture

In attesa della partita di questa sera contro il Polissya, valida per il ritorno dei playoff di Conference League dopo il 3-0 maturato all'andata in Slovacchia, la Fiorentina prosegue il lavoro anche in chiave mercato con due obiettivi sensibili che si sono ben delineati in vista del gong del 1° settembre. Come richiesto da Pioli, il club viola sta stringendo intorno a un difensore e un centrocampista, con due trattative che sono in fase molto avanzata e che potrebbero essere chiuse entro la giornata di domani.

Centrocampista cercasi

Il primo obiettivo è quello che porta ad Hans Nicolussi Caviglia. I contatti tra la Fiorentina, il Venezia e l'agente del giocatore sono continui, con il procuratore Alessandro Lucci che sta cercando di limare la distanza sulla formula che è ancora presente nella trattativa tra i due club. La sensazione da più parti è che solo un clamoroso strappo potrebbe modificare il destino del centrocampista, che nel frattempo vive attaccato al telefono in attesa di avere il via libera per lasciare la laguna.

Il sì di Lindelof

L'altro obiettivo porta al nome di Victor Lindelof, che dopo il corteggiamento da parte di alcuni club di Premier, ha deciso di dire sì alla Fiorentina, dando mandato ai propri agenti di trovare l'accordo per la firma. Si tratta sulla base di un biennale più opzione per il terzo anno, ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare sull'ingaggio e i bonus prima di dare il via libera per le visite mediche e la conseguente firma sul contratto.

Caccia al vice Dodo

Il terzo obiettivo che ancora non è stato così ben delineato porta alla fascia destra e al solito ruolo di vice Dodo. La trattativa per Lamptey del Brighton vive un momento di stallo a causa dell'esosa richiesta da 10 milioni da parte del club inglese. L'alternativa potrebbe essere Zanoli, che però da settimane è promesso sposo dell'Udinese. Meno calda la pista che porta ad Hateboer che non convince a pieno la dirigenza viola.