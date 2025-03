FirenzeViola Ikoné, un addio o un arrivederci? Mai titolare a Como e l'anno di contratto in viola

Vi ricordate Jonathan Ikoné? Alla fine non è passato molto tempo da quando l’esterno francese ha lasciato la Fiorentina, tre anni precisi dopo il suo arrivo nell’inverno del 2022. Al Como ha già segnato più gol di quanti ne avesse realizzati in Serie A con la maglia viola quest’anno, ossia 1. A Firenze non era ancora stato in grado di andare in rete, se non in Conference League contro San Gallo, APOEL Nicosia e LASK. Il rapporto tra l'ex Lille e i tifosi gigliati non è mai sbocciato per via della sua incapacità di farsi apprezzare sul campo.

Il trasferimento a gennaio.

Ikoné, che in estate aveva rifiutato l'Arabia Saudita, ha scelto di trasferirsi a Como in prestito oneroso per 1 milione di euro più eventuali 8 di diritto di riscatto. "Per noi è sempre stata una priorità - dichiarò il ds biancoblù Carlalberto Ludi a Radio FirenzeViola - perché ha già lavorato con un nostro collaboratore. È un giocatore che per talento e creatività sapevamo ci avrebbe completato. Con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto, loro sono sempre stati molto leali e quando hanno aperto la porta è stato tutto abbastanza snello".

Un addio o un arrivederci?

Finora il classe '98 non ha giocato con grande continuità alla corte di Cesc Fabregas: un totale di 5 presenze (117 minuti) e mai da titolare. La nota positiva, dicevamo, è il gol siglato contro il Venezia l’8 marzo, a cui però ha fatto seguito una panchina in casa del Milan il weekend successivo. Vedremo se nei prossimi mesi "Jorko" Ikoné sarà in grado di ritagliarsi più spazio, convincendo il Como a riscattarne il cartellino. Altrimenti farà ritorno a Firenze, dove lo aspetta un altro anno di contratto a meno di sorprendenti rinnovi.