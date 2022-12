IKONÈ IL PROTAGONISTA, OK DODÒ, BONAVENTURA E SAPONARA

E' Ikonè il protagonista della serata con la tripletta del primo tempo in cui mette tutto il repertorio, scatti, dribbling e anche precisione nei gol. Per il resto il 9-0 all'Always Ready va in archivio come un vero e proprio allenamento. Al cospetto di una formazione boliviana di valore chiaramente inferiore Italiano regala minuti a molti, oltre al francese anche Dodò fa bella figura con due assist, mentre insieme al propositivo Bonaventura (e a Bianco che si fa apprezzare in qualche copertura) in zona gol è puntuale pure Saponara.

Discorso (nuovamente) diverso per Cabral che nell'ora di gioco si vede poco ad eccezione delle uniche occasioni in cui il portiere boliviano Roca riesce a intervenire. Per il brasiliano ancora un filo di ritardo rispetto ai compagni, almeno a giudicare dalla fiera del gol che nella ripresa vede andare in rete anche Biraghi, Mandragora, Benassi e Kouamè.

Insieme ai circa 1300 spettatori al Franchi anche il dg Barone, appena rientrato dal Qatar dove ha seguito la gara del Marocco di Amrabat, nonché il ds del Bologna che probabilmente avrà preso nota della prova di Terzic, seguito sul mercato dai rossoblu ma che difficilmente i viola lasceranno partire, o perché no anche di Gollini e Maleh.