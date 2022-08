IGOR CARICO: "SIAMO TORNATI". GIOVEDÌ RIENTRA FRA I TITOLARI?

La vera buona notizia di oggi, all'indomani del pareggio raccolto dalla Fiorentina al Castellani contro l'Empoli, è senz'altro quella relativa al recupero di Igor. Il difensore brasiliano, ai box per infortunio contro Cremonese e Twente, è tornato come da pronostico ad allenarsi assieme ai suoi compagni di squadra, stamani al centro sportivo, sotto gli occhi attenti di Rocco Commisso.

Il presidente viola al termine della seduta si è tra l'altro intrattenuto con i vari dipendenti della società di viale Manfredo Fanti che lavorano "dietro le quinte". Tornando a Igor, grande entusiasmo mostrato da parte del classe '98 il quale, attraverso i suoi canali social, ha sùbito annunciato il proprio ritorno sul terreno di gioco con un insolito plurale maiestatis: "Siamo tornati".

Viene a questo punto da chiedersi se l'ex SPAL possa già ambire a un posto da titolare in Olanda, per il preliminare di ritorno di Conference League contro il Twente. Di sicuro se il tecnico Vincenzo Italiano non avesse sperato fin dalla scorsa settimana in un recupero di Igor entro giovedì non lo avrebbe neppure inserito in lista UEFA ed è dunque lecito aspettarsi una sua partenza dal 1'.