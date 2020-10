Thriller night, cantava Michael Jackson tanti anni fa nel suo brano più celebre in assoluto. Non parlava certamente di Federico Chiesa, ma la cosa potrebbe essere applicata a lui, partendo già da venerdì sera e dalla serata più che strana che ha vissuto, in cui - che poi sia realmente l'ultima o meno - l'assegnazione della fascia a lui ha fatto discutere e portato i tifosi ad una richiesta, accolta, alla società: niente simbolo di Astori a chi sta per andare alla Juventus. Ma quanto realmente è vicina alla conclusione quest'operazione nell'aria ormai da più di un anno, ed invece ridotta ad una corsa contro il tempo verso la deadline del calciomercato?

Il fattore tempo certamente non aiuta, visto che la Juventus, prima di affondare il colpo, ha ancora la necessità fisiologica di liberarsi da alcuni esuberi in rosa, su tutti Douglas Costa e Khedira, legati da contratti molto invadenti con la Vecchia Signora. Nonostante la fiducia in casa bianconera sia tangibile per una buona conclusione dell'affare, come vi abbiamo raccontato sono adesso le pretese bipartisan dello stesso Chiesa a porre un ulteriore freno alla situazione, quando mancano poco più di ventiquattr'ore alla fine delle danze. In un senso, o nell'altro: dopo il gong sarà il tempo di tirare le somme, mentre fino a quel momento sarà tutto un susseguirsi di notizie, voci e piste da seguire. Come un thriller in piena regola impone, appunto.