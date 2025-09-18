Kean con la febbre, CorFio: "Salterà anche l'allenamento di oggi al VP"
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino si sofferma su Moise Kean e scrive che il fatto che ieri non si sia allenato a causa di un forte stato febbrile ha fatto scattare una certa preoccupazione. Anche perché stando a quanto emerso dal Viola Park è molto probabile che il bomber salti pure l’allenamento di oggi con la speranza, per evitare che un piccolo pensiero si trasformi in vero e proprio allarme, che possa tornare regolarmente a disposizione a partire da domani. Altrimenti, qualora lo stop dovesse prolungarsi a venerdì, la possibilità che si possa parlare di presenza a rischio col Como si farebbe decisamente più concreta.
