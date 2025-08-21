FirenzeViola Gud + Dzeko e Kean. Tutti i giornali d'accordo: sarà la Fiorentina dei tre tenori

Ricomincia la stagione e riecco puntuale l'appuntamento con il toto-formazione. Nel match-day spazio alle riflessioni dei giornali sulla possibile formazione della Fiorentina. In questo caso si parla di Conference League, andata del playoff per l'accesso al maxi-girone. Si gioca stasera (ore 20) a Presov, Slovacchia, contro il Polissya Zytomyr. A giudicare da siti e quotidiani, Stefano Pioli non ha dubbi e riproporrà la Fiorentina vista nelle amichevoli estive.

E quindi 3-4-1-2, con De Gea in porta, linea difensiva formata da Comuzzo a destra, Ranieri a sinistra e Pongracic centrale; sulle corsie Dodo a destra e Gosens a sinistra, in mezzo al campo la coppia Fagioli-Sohm. Sulla trequarti agirà Gudmundsson, davanti coppia pesante Dzeko-Kean. Negli scorsi giorni era stata paventata la possibilità di un inserimento di un centrocampista in più (Ndour) al posto di un Dzeko apparso molto lontano dalla forma ottimale. Invece Pioli sembra propendere per l'usato sicuro. Ecco le formazioni di siti e quotidiani.

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic,Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

