FirenzeViola Gosens recuperato e Parisi al 100%, chi giocherà a sinistra col Celje?

vedi letture

Reduce dal pareggio in campionato contro il Parma che l'ha allontanata dall'obiettivo "Europa che conta" in campionato, la Fiorentina domani affronterà il Celje nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Un match in cui, soprattutto a causa delle squalifiche di Moreno, Dodo e Zaniolo, Palladino sembra quasi obbligato nelle scelte in alcune zone del campo. Oltre al quasi certo impiego di Kean, a riposo nella sfida di andata, come punta centrale (seppur Palladino non abbia escluso del tutto un attacco leggero con Gudmundsson e Beltran), il tecnico campano sarà vincolato a schierare il jolly Folorunsho sulla corsia di destra. Il principale dubbio invece è sulla fascia opposta, quella di sinistra, dove il posto se lo giocheranno Fabiano Parisi e il rientrante Robin Gosens.

Il recupero di Gosens

"Tranne gli squalificati e i fuori lista, abbiamo solo Colpani fuori che settimana prossima tornerà in gruppo. Gosens e Parisi sono disponibili". Questa la risposta in conferenza stampa di Palladino (QUI la conferenza completa) sulle condizioni della squadra e degli infortunati. In modo particolare la domanda era legata allo stato di salute di Gosens e al recupero di Parisi. L'esterno tedesco si era infortunato ad un ginocchio alla vigilia del match casalingo contro l'Atalanta e dopo il report medico senza precisi tempi di recupero della Fiorentina a Firenze si era alzata un po' di preoccupazione. Il terzino tedesco proveniente dall'Union Berlino però questa mattina si è allenato, seppur con un evidente fasciatura, con la squadra (QUI le immagini dell'allenamento di rifinitura) e Palladino lo ha definito disponibile. Dopo quattro match saltati Gosens è quindi pronto a tornare tra i convocati. Vedremo chi deciderà di schierare dal primo minuto, tra lui e Parisi, Raffaele Palladino.

Parisi al 100% nonostante la caviglia

Un dubbio lecito perché se Gosens ha recuperato dal problema al ginocchio, Parisi è invece uscito malconcio dal match del Franchi contro il Parma in campionato. L'esterno ex Empoli si è fatto male al 72' della sfida contro i ducali dopo aver appoggiato in maniera innaturale la caviglia destra. La sensazione era quella di una brutta distorsione. Parisi infatti non è riuscito a terminare la partita e al suo posto è entrato Folorunsho. Se con Gosens ancora out Parisi sarebbe stato in ogni caso costretto agli straordinari domani contro il Celje, calcio d'inizio alle 18:45, con il recupero del tedesco l'esterno campano potrebbe anche riposare come nella sfida di andata. Palladino comunque a SkySport (QUI l'intervista completa) ha sottolineato come Parisi sia al 100%. Vedremo quindi, senza più una situazione di emergenza, chi deciderà di far giocare Palladino. La soluzione più probabile sembra essere l'impiego di Parisi dal primo minuto con un cambio nella ripresa per far riprendere il ritmo partita a Gosens in vista del finale di stagione.