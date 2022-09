GOLLINI E UN’ALTERNANZA CHE NON PAGA

La Fiorentina, in queste ore, sta facendo ritorno dalla Turchia dopo la sonora e umiliante sconfitta per 3-0 contro l’Istanbul Basaksehir. Tra tutti i calciatori viola scesi in campo allo stadio Fatih Terim nessuno raggiunge la sufficienza, ma il peggiore in campo resta Pierluigi Gollini.

Il portiere della Fiorentina non viene quasi mai impegnato nella prima frazione e osserva l'unica conclusione dei turchi finire alta sopra la traversa. Va peggio nel secondo tempo sul tiro ravvicinato di Gurler che lo supera per il vantaggio del Basaksehir, ma soprattutto quando palleggiando al limite dell'area di rigore si fa rubare palla ancora da Gurler che firma il raddoppio. Non è incolpevole neanche sul terzo gol di Traorè.

L’alternanza dei portieri Terracciano e Gollini, che il tecnico Italiano sta proponendo dalla prima partita stagionale, non sta affatto pagando. Adesso i gol subiti tra campionato e Conference League sono diventati undici in dieci gare. I gravi errori di ieri sera, quindi, potrebbero portare a fare qualche riflessione in più sul portiere di proprietà dell’Atalanta.