GIÙ LE MANI DA GONZALEZ

Più di cinque mesi dopo l'ultima volta, Nicolas Gonzalez è riuscito a ritrovare la via del gol. Con la Fiorentina non gli succedeva ormai dal 24 ottobre e dal festoso pomeriggio del Franchi contro il Cagliari. Ancora davanti ai suoi tifosi, perciò, riecco quel gol tanto atteso e agognato, appena ritrovato qualche giorno prima anche con la maglia della Seleccion argentina. Il bottino ancora non è abbastanza corposo per poter brindare o guardare con entusiasmo a questa prima stagione in viola del classe '98, che col centro di domenica ha raggiunto quota 4 tra Serie A e Coppa Italia, ma l'impressione che un peso sia stato tolto dalle spalle c'è.

Non solo quella, però: come spesso gli capita, l'argentino è stato decisivo su tutti gli altri fronti che non siano il semplice gol. E quindi corsa, intensità, presenza nei palloni aerei e la capacità di farsi astuto bersaglio degli avversari, come suggerito dall'espulsione rimediata da Luperto proprio per fallo ai suoi danni. Un intervento piuttosto netto e indiscutibile, quello costato il secondo giallo al centrale empolese, ma accolto con insofferenza dai vertici del club azzurro. Su tutti il presidente Corsi, che ieri ha dichiarato: "Il fallo è stato invertito perché Gonzalez si tuffa in avanti. Qualche vecchio arbitro lo avrebbe ammonito per simulazione".

Parole abbastanza pesanti, che prendono una posizione tagliata piuttosto con l'accetta e restituiscono un'immagine da tuffatore o presunto tale dell'esterno argentino. Senza considerare forse però un dato che racconta bene la vita di Gonzalez in questa sua prima annata italiana: Nico è infatti il secondo giocatore con più falli subiti in questa Serie A, 72. Divisi nelle 25 apparizioni in campionato, sono quasi tre a partita. Meglio di lui, si fa per dire visto che qualche fallo avrà pur fatto male, solo Joao Pedro, che però ha quasi 1000 minuti in più sul campo. Insomma, magari non farà sempre di tutto per rimanere in piedi, ma la verità dice che in proporzione a quanto giocato, Gonzalez è il giocatore più bersagliato dell'intero torneo.