FV A BELGRADO SULLE TRACCE DI VLAHOVIC

Sulle orme di Dusan, per tre giorni nella sua Belgrado. Avremmo voluto raccontarvi le origini del nuovo "re" di Firenze. I suoi sogni nel cassetto, le ambizioni e i primi calci al pallone, dalla scuola calcio dell'Altina Zemun passando per l'accademia dell'OFK Belgrado fino all'illustre fucina di talenti che è il Partizan.

Da qualche giorno, però, c'è una situazione completamente ribaltata da analizzare: non quella del Vlahovic alfiere di Firenze e della Fiorentina, bensì quella del campioncino classe 2000 e di un rinnovo di contratto che, ad oggi, sembra diventato impossibile. La rottura firmata Commisso ha diviso i tifosi, ma noi di FirenzeViola.it abbiamo deciso comunque di volare nella capitale serba per descrivervi, minuto per minuto, le frenetiche ore che sta vivendo DV9 insieme al suo entourage.

A proposito, tanto dalla Nazionale serba quanto dai suoi rappresentanti - nonostante svariati tentativi - regna il silenzio. Il silenzio più totale. Quasi nell'intento di isolare il giovane Dusan e lasciarlo concentrare solamente sulla sfida di questa sera contro l'Azerbaigian, importante per le qualificazioni a Qatar 2022. Tutto comprensibile, ovviamente. Sarà proprio per questo che nessuno ci ha aperto quando siamo andati a suonare, non una volta sola, alla sede dell'International Sports Office (in foto)...

Poco importa, perché FV ha già raccolto tanto materiale esclusivo da svelarvi nei prossimi giorni. Su Vlahovic e non solo. Che dirvi di più, se non di rimanere collegati con noi per avere presto nuovi aggiornamenti!