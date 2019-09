FOTO FV, NUOVO C.S.: ECCO COM'È OGGI L'AREA SCELTA

L’indiscrezione rilanciata con forza questa mattina da La Nazione è di quelle che hanno il sapore della svolta: secondo il quotidiano, entro la fine del mese di settembre la Fiorentina potrebbe annunciare la sua decisione di realizzare il nuovo centro sportivo (da destinare alla prima squadra, alle quattordici squadre del settore giovanile e alle formazioni femminili) nel comune di Bagno a Ripoli, dove - stando a quanto riporta il quotidiano - dovrebbero sorgere dieci campi da calcio (di cui due con piccole tribune coperte), una palestra con piscina e una foresteria campus studi. Scartata, dunque, la pista che porta a Campi Bisenzio, zona che però potrebbe essere ancora tenuta in considerazione per quanto concerne il tema legato allo stadio nuovo.

Nelle foto di Firenzeviola.it scattate pochi minuti fa, potete vedere lo stato attuale dell’area dove nel giro di qualche mese potrebbe sorgere il nuovo centro sportivo della Fiorentina: i terreni interessati si concentrano sui sei ettari adiacenti alla villa ex centro di formazione Enel, acquistati dall’Immobiliare Veronica 84, srl del Gruppo Cecchi Gori fallito (lo stesso ex presidente viola aveva in mente di realizzare in quella zona il centro sportivo della Fiorentina negli anni '90, progetto mai portato a termine): siamo, per essere più precisi, nella zona di via della Villa Cedri. Come si evince dagli scatti, il lavoro da fare per ristrutturare e cambiare volto all’area non è poco eppure già aver individuato definitivamente il territorio dove edificare, dopo tanti anni di discussioni, potrebbe essere un importante passo in avanti. Ecco gli scatti di FV: