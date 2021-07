FOTO FV, -9 A MOENA: E LE DOLOMITI SI TINGONO DI VIOLA

Il countdown in vista di Moena è ufficialmente iniziato: mancano infatti meno di dieci giorni all’inizio del ritiro in Val di Fassa, il nono consecutivo (l’anno scorso è saltato a causa della pandemia) e il primo dell’era Vincenzo Italiano. Un periodo di lavoro della durata di quindici giorni che tanto dovrà dire sulla Fiorentina, specie a proposito di quei giocatori che sono oggi in bilico e che proprio tra le Dolomiti dovranno trovare la loro riconferma in viola.

Un colore che, da qualche giorno, ha iniziato a prendere il sopravvento per le vie di Moena, visto che l’APT e il Comune si sono già mossi per permettere al paese di ospitare un numero mai così alto di tifosi della Fiorentina (nella seconda parte del ritiro le strutture alberghiere hanno superato il 90% delle prenotazioni) nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Il campo sportivo Benatti, come noto, sarà aperto quotidianamente ma potranno accedere sugli spalti fino a un massimo di mille tifosi (ieri intanto sono state ufficializzate le quattro amichevoli che saranno con l'Ostermünchen, la Polisportiva C4 ASD, l'U.S.D. Levico Terme e la Virtusvecomp Verona).

Nel frattempo anche la Fiorentina ha già spedito i propri emissari in avanscoperta: negli ultimi giorni infatti hanno fatto visita all’hotel Dolcecasa e alle strutture in cui lavoreranno i viola sia uno dei team manager (Nicola Cecconi) che lo chef della squadra (Duccio Pistolesi) che hanno preso visione dello stato d’avanzamento dei lavori e delle aree con cui si dovranno interfacciare i calciatori. Ecco, in esclusiva su Firenzeviola.it, alcune foto di Moena e dei lavori in corso di ultimazione a campo Benatti: