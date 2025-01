FOLORUNSHO IN STAND BY: AL NAPOLI SERVE UN CENTROCAMPISTA

FirenzeViola.it

Il primo acquisto invernale della Fiorentina sarà Michael Folorunsho. Raffaele Palladino aveva chiesto un centrocampista ‘muscolare’, che desse stabilità a un reparto in flessione, e sarà accontentato. Il classe ’98 ha accettato subito l'offerta dei viola perché vuole giocare con più continuità, cosa che a Firenze gli sarà garantita. È già d’accordo con il club di Rocco Commisso per la durata e le cifre del contratto, che però non ha ancora potuto mettere nero su bianco.

Fase di stallo: la situazione.

Il Napoli sta prendendo tempo per potersi assicurare il suo sostituto. Antonio Conte vuole avere il successore di Folorunsho per non rimanere scoperto, ecco perché i partenopei stanno lavorando senza sosta nell'ottica di acquistare un centrocampista tra Jacopo Fazzini e Lorenzo Pellegrini. Paradossalmente questi ultimi due stanno ostacolando il trasferimento dell'ex Verona in maglia viola: fintantoché gli azzurri non lo sostituiranno, non gli daranno il via libera.

Folorunsho scalpita per le visite.

Dal canto suo Folorunsho aspetta con impazienza, sperava di poter sostenere le visite mediche già dopo l'incontro tra Fiorentina e Napoli. Il ventiseienne non vuole perdere tempo e mettersi subito a disposizione di Palladino, sta di fatto che la situazione è in stand by. C'è da sperare che Giovanni Manna chiuda al più presto l'arrivo di un centrocampista. Anche perché "Folo" è virtualmente un calciatore viola: servirà ancora un po' di pazienza, ma la trattativa non è in pericolo.