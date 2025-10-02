Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, segui il live di FV!
51' - Buono spunto offensivo di Piccoli che prova il filtrante per Dzeko, chiuso dalla retroguardia avversaria
49' - Piccoli prova a ricevere la sfera sempre in area ma commette fallo. Punizione per il Sigma
47' - Piccoli entra in area di rigore e viene fermato prontamente da Sylla
45' - Inizia la ripresa!
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
45' - L'arbitro Badstubner concede 2 minuti di recupero
44' - Dzeko serve al limite dell'area Fagioli, che spara alto sopra la traversa
43' - Fuorigioco di Piccoli, che era stato servito con un filtrante ed era riuscito ad accarezzare il secondo palo
41' - Piccoli riceve la sfera in area avversaria ma Sylla è attento e devia in angolo
39' - Dzeko difende l'area di rigore sventando una palla insidiosa su punizione di Ghali
36' - Beran ci prova da fuori area, ma il suo destro finisce lontano dal primo palo
33' - Traversa di Ranieri! Tiro-cross del difensore che col mancino, dal limite dell'area, per poco non beffa Koutny
31' - Occasione per Piccoli! Su traversone di Dodò, l'attaccante gira di prima intenzione, con la palla che termina di poco a lato
28' - Risponde subito il Sigma, alzando il proprio baricentro
26' - GOOOOLLL!!!!! PICCOLIIIIII LA SBLOCCAAAA!!!!!!!! È 1-0 per la Fiorentina! Ndour verticalizza per l'ex Cagliari che calcia a botta sicura!
25' - Primo giallo del match: ammonito Fagioli, costretto al fallo dopo l'errore di Mandragora
24' - Dodo entra fa partire il traversone d'esterno ma non trova nessuno e consente la ripartenza avversaria, sventata da Pongracic
22' - Ghali fa secco Gosens in area di rigore e calcia in porta: c'è Pablo Mari a deviare il tentativo
20' - Pablo Mari lancia in verticale Piccoli, che entra in area di rigore ma viene fermato dalla retroguardia avversaria
18' - Super parata di De Gea! Il portiere della Fiorentina nega il gol del vantaggio a Tkac che aveva cercato il secondo palo dal limite dell'area dopo l'errore di Fagioli in fase di costruzione
16' - Pongracic prova a recuperare un pallone e subisce fallo a metà campo. Punizione per i viola
14' - Nervosismo in campo per le tempistiche con cui Dodo si è sistemato gli scarpini: c'è un primo richiamo dell'arbitro
12' - Dodo cerca Piccoli con un traversone tagliato, ma il centravanti viola non riesce a controllare
10' - Pablo Mari sbraccia su Mikulenka nella metà campo della Fiorentina e commette fallo
8' - Ci prova Dzeko! Il bosniaco sfrutta la carambola in area di rigore e devia il pallone di testa: Koutny para senza grossi problemi
6' - Buon recupero difensivo di Dodo che poi va in contropiede e prova a servire Piccoli in area senza successo
4' - Ranieri sbaglia l'appoggio e regala la sfera agli avversari: qualche imprecisione di troppo per i viola
2' - Dodo prova ad allungare la falcata sulla fascia ma commette fallo su Slama. Punizione per il Sigma
0' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Fiorentina
INIZIO PRIMO TEMPO
20:55 - Squadre in campo sotto le note dell'inno della Conference League. Foto di rito e a breve l'inizio dell'incontro
20:50 - Queste le formazioni ufficiali della sfida
Fiorentina (3-5-1-1): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli
Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Tomas Janotka
20:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sigma Olomouc, prima partita valida per il maxi-girone di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21
