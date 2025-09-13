Fiorentina-Napoli, totoformazione: davanti Dzeko-Kean. In mezzo Sohm, Mandragora e Fagioli
118 giorni dopo Fiorentina-Bologna, ultima gara casalinga della scorsa stagione, i viola tornano a giocare al Franchi. Dopo due pareggi in trasferta contro Cagliari e Torino il campionato dei gigliati riparte dalla sfida dell'Artemio Franchi, calcio d'inizio alle 20:45, contro il Napoli. Al suo secondo debutto sulla panchina locale dell'impianto di Campo di Marte Stefano Pioli cercherà di ottenere il primo successo in questo campionato. Per farlo i suoi ragazzi dovranno avere la meglio degli azzurri, campioni d'Italia in carica e a punteggio pieno dopo le prime due gare di Serie A.
Riguardo alle scelte di formazione il tecnico parmense dovrebbe affidarsi al 3-5-2 come modulo di partenza, solo il Corriere dello Sport propone un 3-4-1-2 con Fazzini trequartista, aggiungendo un centrocampista al posto di un giocatore offensivo. Davanti al solito De Gea ci sarà il terzetto che per il momento sembra essere quello titolare, con Pongracic al centro e Comuzzo e Ranieri al suo fianco. Nessun dubbio sugli esterni: a destra Dodo e a sinistra Gosens. Qualche incertezza maggiore per i quotidiani sui tre mediani anche se alla fine la scelta dovrebbe ricadere su Sohm, Mandragora e Fagioli con Nicolussi Caviglia pronto a subentrare. Da capire poi chi eventualmente dei tre farà il vertice basso. Davanti certo di una maglia dal primo minuto Kean. Al suo fianco uno tra Dzeko, favorito, e Piccoli.
Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Torino secondo i principali quotidiani sportivi e locali:
La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean
Corriere dello Sport (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Piccoli, Kean
Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean
La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean
La Repubblica (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean
Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean
FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean
