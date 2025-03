Live Fiorentina-Lecce 1-0, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

22.48 - Con la partita, termina qui anche la diretta testuale di Firenzeviola.it.

22.45 - La Fiorentina torna dunque a vincere dopo un finale al cardiopalma e con qualche fatica di troppo. Ma può ripartire la corsa ad un posto in Europa.

90' +6' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA STRAPPA 3 PUNTI AL LECCE E SI RILANCIA: DECIDE UN GOL DI GOSENS!

90' +6' - Cosa si è mangiato Gudmundsson! Sbaglia a tu per tu con Falcone.

90' +5' - Si giocherà un minuto in più.

90' +3' - Brividi al Franchi con il Lecce che attacca.

90' +2' - Il Lecce chiede un rigore per un contatto tra Krstovic e Gosens in area ma non c'è nulla.

90' +1' - Grande chiusura di Gosens in diagonale in area.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Rebic spaventa la Fiorentina arrivando in area ma per fortuna sbagliando il cross.

88' - Palladino ne cambia due: dentro Gudmundsson e Moreno, fuori Zaniolo e Dodo.

87' - Giallo per Mandragora che aveva provato a interrompere l'azione precedente con un fallo. Anche lui salterà il Napoli.

86' - Incredibile minuto di gioco al Franchi! Beltran colpisce una traversa clamorosa su corner corto battuto da Fagioli, poi il Lecce riparte e in area con Veiga che dribbla Dodo arrivando a tu per tu con De Gea ma sparando fuori col sinistro. Che brivido per la Fiorentina!

86' - Cambio nel Lecce: entra Veiga al posto di Guilbert.

85' - Buon lavoro di Ndour che tiene palla alla bandierina e poi prende fallo.

82' - Fagioli fa una magia a centrocampo e lancia il contropiede, vanificato però da un cross sbagliato da Gosens.

81' - Cambio nella Fiorentina: dentro Comuzzo al posto di Pongracic.

79' - Doppio tentativo del Lecce che però non conclude nulla. La palla finisce a De Gea dopo un tiro-cross di Helgason.

75' - Dodo al volo va a un passo dal gol! Cross perfetto di Ranieri, il brasiliano colpisce bene ma il pallone esce non di molto.

73' - PALO DI BELTRAN! Si resta sull'1-0. L'argentino spiazza Falcone ma apre troppo il piattone: si dispera dopo l'errore Beltran.

72' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Tocco di mano su colpo di testa di Gosens: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

69' - Cambio nella Fiorentina: dentro Fagioli al posto di Cataldi.

68' - Krstovic prova la girata di testa in area ma spara alto.

65' - Mandragora salta molto in alto su un cross lento di Gosens, la conclusione è debole e viene bloccata facilmente da Falcone.

64' - Serie di cambi per il Lecce: entrano Rebic, Helgason e Sala, escono Gallo, Karlsson e Berisha.

61' - Giallo per Zaniolo per l'ennesimo fallo fischiato per gomiti larghi. Ammonizione pesante perché era diffidato e sarà squalificato alla prossima.

60' - Il Lecce intanto continua a mettere in difficoltà il palleggio della Fiorentina che in questa ora di gioco francamente si è visto molto poco. Zaniolo e Beltran non riescono ad avere palloni giocabili in attacco.

59' - Dalla Curva però si alza il grido: "Forza ragazzi!"

58' - Il pubblico del Franchi si spazientisce un po' perché la Fiorentina continua a non produrre gioco e a soffrire il Lecce, che guadagna una buona punizione sulla destra.

56' - Ndour non riesce a concretizzare una buona occasione al limite dell'area: si incarta e perde palla.

53' - Serie di falli di Zaniolo che non riesce proprio a trovare ritmo: grande frustrazione in questi 50 minuti per il nuovo acquisto della Fiorentina.

50' - Giallo per Gallo che arriva in ritardo in scivolata su Dodo e stende il brasiliano.

48' - Risponde subito il Lecce con un tiro di Karlsson deviato in corner e poi una conclusione strozzata in area di Jean, bloccata al corpo da De Gea.

46' - Subito un'occasione per la Fiorentina con l'ennesimo cross di Dodo che viene incocciato da Beltran in caduta: il pallone termina a lato non di molto.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi da parte dei due allenatori: rientrano gli stessi 22 del primo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0: per ora decide la rete di Gosens.

45' +2' - Giallo per Berisha che arriva in ritardo su un rinvio di Ranieri. Intervento in scivolata punito con l'ammonizione.

45' +1' - Contrordine: Marinelli rende palla al Lecce e indica che aveva solo fermato il gioco. Sul cross del Lecce il pallone termina a De Gea.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Brividi in area viola dopo una serie di cross del Lecce. Alla fine Marinelli fischia un fallo di confusione in favore della Fiorentina.

44' - De Gea salva su Karlsson! Batti e ribatti in area con l'attaccante del Lecce che si ritrova il pallone da posizione defilata e prova lo scavino: il portiere della Fiorentina con il corpo si oppone in corner.

42' - Occasione Fiorentina con Zaniolo che va via a Baschirotto e crossa basso, Ndour è un po' in ritardo e commette fallo prima di calciare addosso a Falcone.

40' - Cross leggermente lungo di Dodo per Mandragora che riesce solo a fare sponda e il Lecce allontana. Ma almeno si è rivista la Fiorentina in attacco.

38' - Partita francamente brutta, ora c'è un fallo fischiato su Zaniolo che resta a terra mentre Mandragora chiede l'aiuto dei medici 20 metri più indietro.

35' - Rischia tantissimo Beltran che nel tentativo di calciare finisce per prendere solo il piede di Pierret. L'arbitro per ora fischia fallo ma decide di graziare l'argentino.

33' - Doppio corner di Cataldi che si conclude in un nulla di fatto. Le emozioni, sempre se si eccettua il gol, latitano al Franchi.

28' - Dodo sbaglia di poco un lancio per Zaniolo in uno contro uno all'altezza dell'area di rigore del Lecce. Manca un po' di precisione alla squadra viola che dopo il gol si è adagiata a difendere il risultato.

26' - Rischia un po' De Gea in uscita con i pugni su Krstovic, palla allontanata con qualche difficoltà.

24' - Zaniolo non riesce a convertire in azione pericolosa un pallone recuperato da Ndour a centrocampo. Al di là del gol, pochissime emozioni al Franchi fin qui.

21' - Sta salendo la pressione del Lecce che ci prova con un altro paio di cross ben letti da Pablo Marì. Fiorentina schiacciata in difesa ora.

18' - Tiro di Krstovic con il mancino bloccato facilmente da De Gea. Ma prima piccola occasione per gli ospiti.

17' - Giallo per Beltran che arriva in ritardo su Coulibaly. Severissimo qui l'arbitro perché era un contatto falloso normalissimo a centrocampo, infatti l'argentino protesta.

15' - Scende copiosa la pioggia sul manto del Franchi che regge molto bene come sempre ma rende scivoloso il pallone.

12' - Il Lecce ora prova a riorganizzare le idee dopo esser stato colpito a freddo alla prima grande occasione.

9' - Dodo fa una grande azione saltando Gallo sulla destra e mettendo in mezzo sul secondo palo: Gosens si libera e stacca perfettamente incrociando il colpo di testa e battendo Falcone. La Fiorentina torna a segnare dopo due partite!

9' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLLL!!! LA FIORENTINA LA SBLOCCA CON GOSENS!

7' - Gioco fermo per diversi minuti per una botta presa da Krstovic dopo un contrasto non ritenuto falloso. L'attaccante torna in campo dopo esser stato medicato.

2' - Ci prova subito la Fiorentina con un paio di lanci di Mandragora. Sul primo crossa Gosens e il Lecce respinge, sul secondo Zaniolo appoggia per Dodo che viene chiuso in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa viola. Lecce invece in bianco.

Si gioca di venerdì sera all'Artemio Franchi di Firenze: la Fiorentina accoglie il Lecce per una partita che mette in palio 3 punti fondamentali per il finale di stagione. La squadra di Palladino vuole dare un calcio alle critiche e al pessimismo dopo due sconfitte contro Como ed Hellas Verona che hanno lasciato strascichi, i gialloblu invece sono reduci da una settimana di grandi polemiche dopo aver perso in casa con l'Udinese a causa di un rigore dubbio. La Fiorentina non può più sbagliare ma il Lecce non viene certo a Firenze a fare la vittima sacrificale: seguite con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran. All.: Palladino. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Gudmundsson, Caprini, Harder, Parisi, Rubino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Karlsson, Krstovic. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Dri Konan, Helgason, De Melo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Coelho Oliveira, Kaba, Sala.