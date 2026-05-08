FirenzeViola Fiorentina-Genoa per la salvezza, al Franchi 19mila tifosi ma meteo e delusione pesano

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La Fiorentina domenica riceve il Genoa per una partita che dovrà sancire la salvezza matematica. Il sostegno dei tifosi, soprattutto della Curva Fiesole, non mancherà di certo durante la gara sempre che la squadra mostri un atteggiamento completamente diverso da quello visto a Roma dopo i primi minuti di gioco. Da quello dipenderà poi la voglia di applaudire o meno alla fine, difficile ci sia voglia di festeggiare un traguardo così minimo, di sicuro insomma non ci saranno i caroselli.

Una presa di posizione domenica o con l'Atalanta

Non è esclusa neanche, al 90', una presa di posizione, che potrebbe anche essere rimandata all'ultima gara di campionato, proprio in casa contro l'Atalanta dell'ex Palladino. L'ex tecnico ha vissuto sulla sua pelle le contestazioni e il non gradimento dei tifosi nella scorsa stagione nonostante la riconferma del club e vedremo se qualche striscione sarà riservato anche a lui, in quell'occasione. Di sicuro le contestazioni non ci saranno per Paolo Vanoli, che ha fatto il suo compito, sempre che il finale di stagione non sia peggio di come si è svolta finora. Certo per la squadra vista nelle ultime gare non può esimersi dalle responsabilità neanche lui.

19mila tifosi ma l'incognita meteo

Ma a questo si penserà tra tre domeniche. Per questa gara invece sul numero dei tifosi, nonostante i quasi 19mila presenti previsti in base ad abbonamenti e biglietti per la singola gara venduti, potrebbe pesare anche il meteo che promette pioggia oltre alla stanchezza appunto per una stagione così deludente che potrebbe convincere qualche abbonato a stare a casa. La Ferrovia potrebbe non essere piena infatti e ci sono ancora qualche centinaia di biglietti disponibili. Quello che sembra certo, anche dai commenti ricevuti nelle nostre redazioni e in radio, è che tutti vogliono voltare pagina il prima possibile.