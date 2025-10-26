Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Gudmundsson titolare insieme a Kean
Alle 18:00 scendono in campo Fiorentina e Bologna per l'ottava giornata di Serie A. Viola a caccia della prima vittoria in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli. Allenatore: Pioli
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. Allenatore: Niccolini
