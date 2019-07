FIORENTINA-BARI 0-0: FINITA COSÌ A MOENA

Finisce dunque a reti bianche quest'amichevole della Fiorentina. Un ottimo risultato per la squadra di Bigica, alla prova con una formazione che il prossimo anno proverà l'approdo in Serie B. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti dal mondo Fiorentina, restate con noi.

80' - Come per il primo tempo, l'arbitro fischia la fine della partita dopo 40 minuti del secondo tempo.

79' - Spalluto ci prova ma colpisce solo l'esterno della rete. La Fiorentina non ha fatto alcun tiro in porta

78' - Traversa di Simeri! Punizione calciata in porta che Chiossi riesce a toccare e a far andare sulla traversa. Occasionissima per il Bari, al secondo legno del match

77' - Fallo di Ponsi al limite dell'area: ha rischiato il rigore il terzino viola. Punizione pericolosa per il Bari dal limite dell'area destro

75' - Simeri ci prova in mezzarovesciata ma manca il pallone, allontanato dai viola

73' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ghidotti, Illanes e Pierozzi, entrano Chiossi, Gelli e Spalluto

71' - Fermato appena prima di tirare Longo, che altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere

69' - Tiro dalla distanza di Hamlili che finisce fuori controllato dallo sguardo di Ghidotti, ad una delle ultime azioni del suo match

67' - Ghidotti esce con sicurezza e ferma una pericolosa azione del Bari

65' - Cambio nel Bari: entra Corsinelli ed esce Cascione

64' - Prova ad attaccare adesso il Bari sugli sviluppi di un contropiede. Prima Kukovec ferma in angolo Mezzoni, poi la difesa viola riesce ad allontanare sul corner

61' - Altri cambi nella Fiorentina: fuori Gori, Schetino e Baroni, dentro Longo, Fiorini e Dalle Mura

60' - Occasione Fiorentina! Bangu imbuca per Gori che con il destro non riesce a chiudere abbastanza con il pallone che esce di circa mezzo metro al lato della porta difesa da Pellegrini

54' - Girandola di cambi nella Fiorentina: escono Maganjic, Pierozzi, Zanon e Hanuljak, entrano Kukovec Bangu, Simonti e Ponsi

53' - Sugli sviluppoi del corner, Simeri colpisce tutto solo in area ma spedisce fuori di poco

52' - Illanes salva di testa su un tiro da fuori area di Hamlili e salva Ghidotti

48' - Gori ci prova con un controllo molto complicato in area ma la difesa del Bari fa buona guardia e rinvia

47' - Niente da segnalare anche in questi primi minuti del secondo tempo, nel quale il copione non sembra cambiato

40' - Nel Bari invece sono entrati Pellegrini, Zanoli, Bolzoni, Hamlili e Zedadka al posto di Frattali, Antenucci, Scavone, Di Cesare e Kupisz

40' - Questi i cambi operati da Bigica a fine primo tempo: usciti Marozzi e Meli, entrati Simic e Pierozzi N.

40' - Si riparte!

--- INTERVALLO ---

40' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo dopo soli 40 minuti di gioco

40' - Tiro dalla distanza di Di Cesare bloccato da Ghidotti

39' - Altra buona azione di Marozzi: sul suo cross si avventa Gori che tira fuori non di molto

37' - Buon cross di Zanon dalla sinistra sul quale si avventa in uscita il portiere avversario Frattali

35' - Bel lancio sulla destra per Marozzi, che si porta il pallone sul sinistro e crossa. Il pallone viene allontanato dalla difesa del Bari, ma l'esterno viola è parso fin qui il migliore

34' - Primo tiro effettivo per la Fiorentina: Marozzi ci prova col sinistro da fuori ma il pallone si alza troppo e finisce alto sul fondo

30' - Sta succedendo veramente poco in questa fase del gioco. Alla mezzora il punteggio resta inchiodato sullo 0-0

29' - Contrasto duro ma corretto su Marozzi che resta a terra. Gioco fermo qualche secondo, poi si riparte

26' - Fase di stanca della partita. La Fiorentina prova ad attaccare ma non trova spazio

23' - Buona azione della Fiorentina fermata da un passaggio sbagliato da Gori al limite dell'area

21' - Clamorosa occasione per il Bari! Mischia in area con il pallone che sbatte sullo stinco di Baroni e per poco non si infila alle spalle di Ghidotti: autopalo. Poi la Viola un po' in affanno riesce ad allontanare

19' - Maganjic prova l'imbucata per Gori: troppo lungo

18' - Ritmi che dopo l'inizio si sono adesso abbassati

15' - Prova a rispondere il Bari con un'azione manovrata sulla quale Antenucci non riesce ad intervenire

13' - Attacca ora la Fiorentina, che ci prova con un paio di conclusioni ribattute dalla difesa de Bari

10' - Ancora nessuna conclusione quando siamo arrivati al 10° del primo tempo. Grande corsa da parte delle due squadre che però non trovano spazi in avanti

5' - Adesso invece è Meli a spaventare la retroguardia del Bari, con una percussione fermata appena prima della conclusione

4' - Pericoloso il Bari con un sinistro da dentro l'area di Simeri. Ferma tutto l'arbitro per una posizione di fuorigioco dell'attaccante biancorosso

1' - Subito ritmi alti con la Fiorentina che prova ad attaccare. I viola hanno cominciato molto aggressivi

0' - Si comincia! Primo pallone toccato dal Bari

16.50 - Mentre le squadre sono rientrate negli spogliatoi, da notare la cornice di pubblico principalmente formata da tifosi del Bari

Terzo appuntamento del ritiro a Moena per la Fiorentina della seconda settimana. Come contro il Real Vicenza, è la squadra a disposizione di Emiliano Bigica a sfidare quest'oggi il Bari di mister Cornacchini. Dopo la larga vittoria della prima squadra contro il Team Val di Fassa e il 4-1 della squadra di Bigica contro i professionisti senza contratto, l'impegno di oggi è senza dubbio il più probante per la rosa viola. Segui con FirenzeViola.it il live della partita.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bari, amichevole in programma alle 17 a Moena.

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Pierozzi E., Baroni, Illanes, Zanon; Schetino, Marozzi, Hanuljak; Gori, Maganjic, Meli

BARI: Frattali; Di Cesare, Simeri, Mezzoni, Terrani, Cascione, Kupisz, Esposito, Feola, Scavone, Antenucci