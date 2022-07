ESTATE VIOLA: JOVIC LEADER DEI GOL, SORPRESA IN MEDIANA

Un bilancio, tutto sommato, decisamente positivo. Vincenzo Italiano ha chiuso con il sorriso la prima fase di preparazione estiva della prossima stagione e i numeri tra attacco e difesa lo confermano in modo chiaro. Se il mantra del tecnico, fin dal primo giorno di ritiro, era stato quello di “fare gol in ogni modo possibile" (una richiesta rivolta soprattutto alla batteria degli esterni), si può dire che l’input dell’allenatore sia stato portato a compimento con buoni risultati.

Al netto della caratura degli avversari incrociati a Moena (una squadra di svincolati, due formazioni di Eccellenza più altre due che militano in Serie C), i numeri fin qui totalizzati parlano chiaro e raccontano che la Fiorentina nell’arco delle due settimane di lavoro è stata in grado di mandare in rete 14 marcatori diversi (due prime punte, quattro esterni, sei centrocampisti e due difensori di fascia) per un totale di 28 reti fatte ed una sola subita.

Leader della classifica cannonieri, per il momento, resta Luka Jovic con sette reti, seguito a ruota da Cabral con quattro (ma tutte in una sola partita, mentre il serbo le ha diluite in tre) e da Nico Gonzalez, che si è fermato a tre. Una risposta tutto sommato confortante per il tecnico che tuttavia, in attesa dell’inizio del campionato, adesso si aspetta delle conferme nelle prossime uscite amichevoli che saranno contro avversari di ben altra caratura

ELENCO CLASSIFICA CANNONIERI DELL’ESTATE VIOLA

7 gol Luka Jovic

4 gol Arthur Cabral

3 gol Nicolas Gonzalez

2 gol Riccardo Sottil

2 gol Jonathan Ikone

2 gol Giacomo Bonaventura

1 gol Cristiano Biraghi

1 gol Riccardo Saponara

1 gol Sofyan Amrabat

1 gol Youssef Maleh

1 gol Alessandro Bianco

1 gol Niccolò Pierozzi

1 gol Marco Benassi

1 gol Szymon Zurkowski