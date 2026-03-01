Un Fagioli mai visto prima. CorSport: "Da due mesi non ne sbaglia una"

Il tema che approfondisce oggi il Corriere dello Sport-Stadio in chiave Fiorentina, è Nicolò Fagioli. "Firenze, ripescato il jolly", è il titolo che usa il quotidiano per concentrarsi sul regista e sugli ultimi due mesi in grande spolvero. Così non si era mai visto, la sua rinascita è partita precisamente dalla gara interna contro il Verona, in un’altra partita delle tante di questa stagione terminata con una sconfitta per la Fiorentina, mentre invece l’ex Juventus accendeva il primo segnale di ciò che poi, una conferma dietro l’altra, sarebbe diventato una prova provata: Nicolò era tornato. Non ha più sbagliato partita Fagioli o, per meglio dire, Fagiolic - si legge sul quotidiano -. Ispirato, preciso, talentuoso di un talento non sprecato e messo al servizio dei compagni grazie a pensiero veloce, visione illuminata per vedere ciò che gli altri spesso non vedono e piedi di velluto. Udinese, Parma, Cremonese, Lazio, Milan e via via tutte le altre fino al Pisa, sempre in campo dall’inizio lasciando pochi spiccioli qua e là ai novanta minuti totali e se è successo al Franchi era per ricevere la standing ovation dei tifosi viola.

Gli obiettivi del giocatore sono sempre stati due: la salvezza con la Fiorentina e il rientro nel giro della Nazionale, con vista sugli imminenti playoff di marzo decisivi per il Mondiale. Scrive, a proposito, il Corriere: "Un po’ alla volta Fagioli sta dando ragione al proprio allenatore, aggiungendo ad alcuni assist anche un paio di gol pesanti: il riferimento, oltre che a quello allo Jagiellonia, è soprattutto al vantaggio viola al Sinigaglia per aprire la strada ad una vittoria fondamentale, ma non è stato nemmeno il gol che si definisce di pregevole fattura a far “rumore” quanto il fatto che Nicolò fosse lì, caparbio e convinto, a conquistare il pallone al limite dell’area del Como. Due mesi fa non ci sarebbe stato, forse nemmeno ci avrebbe pensato. Adesso sì, adesso vuole il pallone per dare qualcosa di concreto alla Fiorentina. Per salvarla. E perché non ha più tempo da perdere".