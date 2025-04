FirenzeViola Dodo, l'evergreen di Palladino indisponibile col Celje. Ma a questo giro non c'è Kayode

vedi letture

Insostituibile. Non vengono in mente tanti altri aggettivi per descrivere la costanza di presenze - e anche di rendimento - da parte di Dodo nella Fiorentina di quest’anno, che non ha letteralmente fatto mai a meno del brasiliano. Vuoi per le prestazioni più che convincenti dell’esterno ex Shakhtar, vuoi per il poco spazio concesso da Palladino a Kayode prima dell’annunciata cessione nel mercato di gennaio del classe 2004, di fatto andata a privare il laterale destro di un’alternativa vera e propria a se stesso. Uno più uno fa due, verrebbe da dire spiegando così banalmente l’inossidabilità di Dodo sulla corsia destra del campo, arata a più non posso dalle sgroppate del biondo numero 2. Che però giovedì sera, nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, sarà costretto a saltare solo per la quarta volta (solo per la quarta volta!) un match della Fiorentina in stagione.

Pesa l'ammonizione a Celje

Il giallo ricevuto la settimana scorsa in Slovenia costa infatti a Dodo la squalifica per somma di ammonizioni e dunque vedrà dalla tribuna il match di giovedì alle 18:45. Una grana in più per Palladino all’indomani dello sbiadito pareggio col Parma, col tecnico che sarà chiamato ad ovviare all’assenza di un vero e proprio factotum di quest’annata. Accadrà col Celje, avversario certamente non insormontabile per i viola, ma pur sempre un problema da gestire vista la presenza praticamente fissa del brasiliano in stagione, dove le uniche gare non disputate dal giocatore risultano essere quelle con San Gallo e Lask in Conference e quella con l’Udinese in campionato, sempre per squalifica proveniente da diffida.

Di nuovo Moreno?

Quella contro i friulani al Franchi però - l’ultima in ordine cronologico - era un’occasione in cui Palladino disponeva ancora di Kayode per la batteria destra, che infatti fu impiegato dal tecnico per rimpiazzare il classe ‘98. Questo giro coincide così con la prima volta in cui l’allenatore viola è costretto a fare a meno di Dodo senza godere di un doppione puro, tanto che nella gara d’andata con gli sloveni, per far rifiatare lo stesso brasiliano, è stato schierato Moreno come esterno di centrocampo. La cui prova è stata giudicata così da Palladino a caldo: “Matias lo devo ringraziare, perché non ha fatto il suo ruolo. Dodo doveva rifiatare e Moreno ha fatto il massimo, poi è uscito perché ammonito”. Parole da pacca sulla spalla per l’argentino ex Belgrano, che però, per ammissione dello stesso allenatore - non che ce ne fosse bisogno - è stato chiamato a fare gli straordinari in una posizione non sua. Tra meno di 72 ore si riporrà il dilemma, il Celje non è il più grosso degli spauracchi ma resta un ostacolo da depennare sulla strada della Fiorentina: se tante volte si parla del mancante vice-Kean, a questo turno il dubbio trasla di qualche metro sulla fascia. A Palladino il compito di risolvere il grattacapo.