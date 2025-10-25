FirenzeViola Dodo batti un colpo. Fortini resta l'alternativa mentre sul rinnovo si discute

La frase probabilmente più utilizzata a Firenze, e non solo, dopo la partita di Conference League contro il Rapid Vienna riguarda la fascia destra della squadra di Pioli ed è la seguente: "Se Dodo non dovesse giocare, possiamo stare tranquilli con Fortini". Perché il giovane esterno cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ha conquistato tutti a Vienna, più di quanto non avesse fatto buttato in campo all'improvviso in campionato contro il Como. Domenica però c'è il Bologna e Pioli non ha dubbi, tornerà a puntare su Dodo. Per Fortini ci sarà tempo.

La stagione negativa di Dodo

Il brasiliano deve in ogni caso ancora far vedere il suo valore in questa stagione. Spesso compassato, poco decisivo e perfino spento in alcuni frangenti. Quella che è stata la sua arma migliore, il cross, è finita per diventare la costante occasione per centrare gli avversari. Lo sa bene Kean, che l'anno scorso poteva contare su almeno un pallone buono in area dal compagno e amico, quest'anno invece si contano sulle dita i passaggi di Dodo per il suo attaccante. Che la vacanza pagata da Kean gli abbia fatto perdere un po' di grinta? Difficile da credere, più probabile invece che i problemi nati in estate sul rinnovo possano avere un po' minato l'autorità e soprattutto lo spirito del brasiliano che però ora ha poche scuse per non tornare decisivo.

Il rinnovo è più vicino

La notizia è arrivata un po' a sorpresa qualche settimana fa quando i rapporti sembravano gelidi: l'entourage e la Fiorentina sono tornati a parlare del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027. L'assenza di offerte allettanti in estate e la volontà del calciatore di restare legato a Firenze stanno spingendo le parti a trovare un accordo che però, sia chiaro, ancora non c'è a differenza di quanto sta accadendo con Mandragora. La Fiorentina ha intenzione di alzare l'offerta già recapitata qualche mese fa - che aveva fatto innervosire Dodo - ma non alle cifre paventate dall'entourage. La trattativa prosegue, intanto sta a Dodo dimostrare di valere i soldi che chiede per restare in viola.