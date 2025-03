FirenzeViola De Gea e un reciproco "colpo di fulmine" con la Fiorentina: sfruttare l'opzione è scontato

"Un colpo di fulmine", così David De Gea descrive l'incontro con Firenze e con la Fiorentina nella intervista proposta oggi da Dazn spagnolo. Un colpo di fulmine che d'altronde è percepibile nella facilità e l'entusiasmo con cui il portiere si è calato nella nuova realtà dopo la lunga esperienza al Manchester e un anno e mezzo sabbatico senza squadra. De Gea ha ponderato bene le scelte, rifiutando alcune offerte che non lo stimolavano abbastanza per motivi diversi (come lui stesso ha spiegato durante la presentazione), e il suo rendimento dice che la decisione di sposare il progetto della Fiorentina è stata la migliore.

Colpo di fulmine reciproco Il portiere, che voleva misurarsi con la serie A, sembra tornato quello degli anni inglesi e la tifoseria sente di aver ritrovato un numero uno nel vero senso della parola, e che "mancava almeno dai tempi di Frey" è l'opinione più diffusa. Con le sue parate spesso miracolose, la sua esperienza, la sicurezza che trasmette ai compagni e l'entusiasmo che sembra mettere sempre in campo hanno però convinto non solo la tifoseria ma anche la società.

Club convinto: De Gea sarà ancora viola Il portiere ha firmato solo per un anno ma con l'opzione di uno ulteriore a favore del club che non ha dubbi nell'esercitarla. Il rinnovo, che comporterà anche un ingaggio più adeguato al valore del portiere che sarà il doppio dell'attuale, viene dato per scontato anche se c'è tempo fino a maggio per l'opzione (ma si potrebbe andare anche oltre con un rinnovo più lungo). La Fiorentina deve riflettere sul riscatto o meno di tanti giocatori ma di sicuro il futuro di De Gea sarà ancora viola.