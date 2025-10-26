FirenzeViola Dal Bologna al Bologna: la Fiorentina al Franchi per spezzare un digiuno lungo 161 giorni

La Fiorentina torna oggi al Franchi, alle 18:00, per affrontare il Bologna in una sfida che, al di là della classifica, ha un forte valore simbolico. Stefano Pioli e i suoi cercano la prima vittoria in campionato, ma il campo di casa non è più, da tempo, un terreno amico. L’ultimo successo in Serie A al “Franchi” risale infatti al 18 maggio scorso — guarda caso, proprio contro il Bologna. Da allora, 161 giorni di attesa, dubbi e polemiche. Ma oggi ci sarà di nuovo lo stesso avversario, come se si volesse chiudere una sorta di cerchio.

Ma è proprio in questi giorni che intorno all'ambiente Fiorentina aleggia la questione dello stadio. Il restyling dell’Artemio Franchi procede a rilento e le discussioni sulla possibilità di un trasferimento temporaneo non si spengono. I lavori di ristrutturazione hanno già costretto la Fiorentina a giocare le prime due gare di agosto fuori casa, con il risultato che in questo campionato, davanti al proprio pubblico, non è ancora arrivato nemmeno un punto. Eppure, contro il Bologna, la sfida sembra caricarsi di un significato ulteriore.

L’avversario che ha rappresentato l’ultima gioia casalinga potrebbe essere anche quello della ripartenza. Da allora la Fiorentina è cambiata, ha alternato molte cadute inattese a pochi spiragli di luce, e quindi resta alla ricerca di certezze e continuità. Dal Bologna al Bologna, 161 giorni dopo: la coincidenza è troppo precisa per non avere un sapore di destino. Ora spetta a Pioli e ai suoi trasformare il simbolismo in punti reali e far tornare il Franchi, almeno per una sera, quel fortino che Firenze aspetta di rivedere.