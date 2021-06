DA GATTUSO A MISTER X: MAI DAL 2000 L'ANNUNCIO DEL TECNICO ERA STATO COSÌ RITARDATO

La ricerca del nuovo allenatore in casa Fiorentina prosegue senza sosta. Anche in questo week-end, dove solitamente le trattative si arrestano per concedersi qualche ora di sole e di mare, nel quartier generale viola le riunioni e i sondaggi andranno avanti con grande attenzione, in un costante filo diretto tra Firenze e Saddle River. Eppure il rischio che per la scelta del futuro tecnico si debba andare alla prossima settimana (o addirittura all’inizio del mese prossimo) è sempre più concreto, visto che la pista che porta a Italiano ancora non si è sbloccata e che altre candidature (da Fonseca a Liverani) non convincono a pieno. E ad oggi all'inizio della nuova stagione, fissata per il 9 luglio, mancano tredici giorni.

In attesa della scelta finale, intanto, un primo bilancio sulle tempistiche può essere già tracciato. E racconta che mai, nel nuovo millennio, la Fiorentina ci aveva messo così tanto tempo a scegliere il tecnico della prima squadra. Premessa doverosa: il contratto firmato (ma mai depositato in Lega) da Gennaro Gattuso era stato siglato il 25 maggio scorso e si trattava in questo caso della firma più precoce che un tecnico avesse fatto nella storia della Fiorentina dal 2000 a oggi. Il matrimonio tra il calabrese e il conterraneo Commisso, tuttavia, è andato a ramengo dopo soli venti giorni e dunque nella statistica il nome dell’ex Napoli non è inseribile, nonostante sia doveroso sottolineare ancora il tempismo e la lungimiranza con cui la società viola si era mossa.

Inevitabile, dunque, che i tempi si dovessero allungare, visto che un piano B non era stato assolutamente contemplato dalle parti di Viale Fanti. Eppure la casella vacante nel ruolo di post-Iachini sta costando alla Fiorentina il poco invidiabile record di ufficialità ritardata nella scelta del nuovo allenatore: in tempi recenti sono l’arrivo di Paulo Sousa (il 21 giugno 2015) era stato il più procrastinato, dal momento che (un po' come Italiano) si doveva liberare prima dal suo club, ovvero il Basilea. Dietro di lui - parlando solo di mister che sono stati contrattizzati in estate per la prima volta e dunque non dei confermati dopo il termine della stagione precedente - figurano Vincenzo Montella (11 giugno 2012) ed Eugenio Fascetti (messo sotto contratto l’11 giugno 2002 ma poi costretto a rescindere per il fallimento dell’allora AC Fiorentina), Cesare Prandelli (7 giugno 2005), Stefano Pioli (6 giugno 2017) e Fatih Terim (1° giugno 2000).

Nella statistica non può essere ovviamente considerato Pietro Vierchowod (ingaggiato l’11 agosto 2002 e dunque in teoria detentore di questo triste primato di “ritardatario”) visto che l’ex difensore di Fiorentina e Samp firmò per una società, la Florentia Viola, che era stata rifondata solo il 1° agosto dello stesso anno e dunque la statistica risulterebbe falsata. La speranza a questo punto è che quanto più posticipato sarà l’annuncio del quinto allenatore dell’era Commisso, tante più saranno le soddisfazioni che potrà dare a tutta Firenze. Il colpo Nico Gonzalez, il più costoso della storia viola, del resto induce a guardare ancora al futuro con fiducia.