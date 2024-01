COSA VUOL DIRE PARTECIPARE (O ARRIVARE IN FINALE) IN SUPERCOPPA

La missione Riyad per la Fiorentina è iniziata ormai da due giorni e si avvicina a grandi passi la sfida di domani sera contro il Napoli per la semifinale della competizione nazionale organizzata in terra saudita. Una trasferta ai limiti del surreale, tra temperature desertiche, scenari a cui Vincenzo Italiano e la sua squadra non sono certo abituati e tanti dubbi su come si svolgerà questa competizione, dagli stadi agli avversari.

Dubbi che erano venuti anche alla stessa Fiorentina che, assieme al Napoli, ha guidato una piccola rivolta che ha portato a cambiare un po' la logistica dell'evento. Ma tant'è, con tutti i dubbi che rimangono sia di carattere sportivo che etico, la Fiorentina è chiamata domani a giocare di nuovo per guadagnarsi un trofeo. Un'occasione che non capita certo tutti i giorni a chi, l'ultima coppa, l'ha alzata ormai più di 20 anni fa. Per questo Italiano vorrebbe regalare questa gioia a se stesso, ai suoi ragazzi ma anche al presidente Rocco Commisso che comunque non è atteso né domani, né tanto meno per un'ipotetica finale.

Ma cosa significa partecipare alla Supercoppa in Arabia? Oltre a tutto ciò che abbiamo già scritto, significa soprattutto una buona quantità di soldi: la prima classificata incasserà 8 milioni, la seconda classificata incasserà 5 milioni, le due squadre eliminate in semifinale incasseranno 1,6 milioni ciascuna. Più i soldi già previsti per la sola partecipazione, per un montepremi totale che è passato dai 7,5 milioni dello scorso anno ai circa 23 di quello attuale. Questo significa che, se la Fiorentina dovesse davvero compiere l'impresa e arrivare anche solo in finale, potrebbe garantirsi in questa fine di gennaio un acquisto in più sul mercato.