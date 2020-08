CORSI A FV, RICCI? POSSIAMO RIMANDARE LA CESSIONE. IL SUO PREZZO...

Samuele Ricci, giovane e talentuoso centrocampista di proprietà dell’Empoli, sembra essere uno degli obiettivi principali per la mediana della Fiorentina. Per parlare meglio del classe 2001 la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il Presidente del club azzurro: Fabrizio Corsi.

Come giudica la stagione di Ricci?

“Quella di Samuele è stata una stagione sicuramente ottima. Quest’anno è riuscito ad attirare le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori. Alla ripresa del campionato, dopo il lockdown causato dal Coronavirus, non è stato così brillante ed è stato un po’ discontinuo ma questo è normale. Ricci è ancora giovanissimo ma nonostante questo ha una grande personalità. Riesce a prendere in mano la partita dall'inizio fino alla fine”.

Sono tante le squadre su di lui. Secondo lei resterà ad Empoli anno prossimo?

“Noi sinceramente vorremmo tenerlo con noi anche per la prossima stagione. Ricci ha solo 19 anni e deve ancora crescere. Non abbiamo assolutamente fretta di venderlo. Possiamo rimandare la cessione ad anno prossimo”.

Quanto è il valore del suo cartellino?

“Questo dovremo deciderlo quando andremo a trattare un’eventuale cessione con altri club. Posso solo dire che a me piace più lui di altri giocatori che sono valutati 35 milioni”.