CONTRO IL NAPOLI PER IL GIRO DI BOA: BELTRAN INSIDIA GUDMUNDSSON. TORNA GOSENS

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Prima gara del 2025 per la Fiorentina di Palladino che domani pomeriggio - alle ore 18:00 - chiuderà il proprio girone di andata (in attesa della gara di recupero con l'Inter) contro il Napoli di Antonio Conte, per quella che si preannuncia essere una gara che potrà regalare tantissime emozioni. Lo dice la classifica, che vede il Napoli capolista assieme all'Atalanta e la Fiorentina al quinto posto. Lo dicono i numeri: miglior difesa del campionato quella partenopea e seconda quella gigliata. Al Franchi Ranieri e compagni cercheranno una vittoria che possa garantire loro non solo i tre punti, ma anche lo sfatare un vero e proprio tabù che i viola sembrano avere con gli azzurri. La Fiorentina non batte il Napoli in casa, infatti, dal famoso 3-0 dell'aprile del 2018, quello dello 'Scudetto perso in albergo' e di tutto ciò che ne scaturì che, come si suol dire, è ormai storia nota. Una nuova sfida, dunque, per Raffaele Palladino, che certamente sa bene come si fa male alle grandi squadre (QUI LO SCORE DEL TECNICO VIOLA CONTRO LE 'BIG').

Per questo il tecnico campano si affiderà a gran parte della squadra reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto prima della fine dell'anno all'Allianz Stadium contro la Juventus. Certamente confermato David De Gea, diventato già un idolo assoluto del popolo viola grazie ad una serie di prestazioni al limite della perfezione. Davanti a lui confermata quasi in blocco la difesa, dove si riprenderà il proprio posto sulla corsia sinistra Robin Gosens, assieme ai soliti Dodo, Comuzzo e Ranieri. Davanti a loro Palladino dovrebbe confermare l'assetto a due, con un leggero ballottaggio tra Cataldi, che in settimana non è stato al meglio a causa della febbre, e Mandragora per affiancare Adli. Il vero ballottaggio di giornata però è sulla trequarti, dove Beltran potrebbe nuovamente partire dal primo minuto in sfavore di Gudmundsson. A completare il reparto saranno Sottil e Colpani dietro all'insostituibile Moise Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominey; Neres, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.