IL DATO, Viola 'ammazzagrandi': nessun avversaria fa meglio

Primo giorno dell’anno con vista già sul campionato. Per la Fiorentina non c’è neanche il tempo di brindare al 2025 che già deve mettere nel mirino il big match di sabato sera (ore 18:00) contro il Napoli, occasione in cui Raffaele Palladino avrà una nuova chance di legittimare il proprio soprannome di «Ammazzagrandi». Sì perché con il pareggio acciuffato in extremis all’Allianz Stadium contro la Juventus grazie al poderoso sinistro di Sottil, la Fiorentina ha ribadito ancora una volta il proprio ruolo di ‘grande tra le grandi’. Non è una novità: anche a Monza il tecnico viola provava un certo gusto a mettere bastoni in ruote che sembravano all’apparenza inscalfibili. Ne sa qualcosa anche la stessa Fiorentina, battuta 3-2 in rimonta nell’aprile 2023; così come la Juventus (battuta sia all’andata che al ritorno nella stagione 2022/23); l’Inter (aprile 2023); il Bologna (febbraio 2023); il Milan (febbraio 2024) e il Napoli (maggio 2023).

IL BILANCIO DELLA STAGIONE - Sono sei in totale le volte in cui la Fiorentina si è finora trovata davanti ad una così detta ‘big’ e la metà delle volte ne è uscita con il sorriso sul volto e i tre punti nelle tasche. Contro la Lazio, i due rigori segnati da Gudmundsson hanno permesso alla squadra di mettersi alle spalle un primo mese di campionato caratterizzato da diverse difficoltà e dato il via ad una serie di risultati utili consecutivi da cui sono scaturite anche le vittorie contro Milan e Roma. Serie interrotta proprio dalla seconda delle due sconfitte raccolte dalla Fiorentina contro le grandi del nostro campionato: Bologna e Atalanta. A chiudere l’esaedro di partite, come detto, il pareggio contro la Juventus che, in attesa del match contro il Napoli e del recupero contro l’Inter, ha assicurato ai viola 10 punti in sei partite, con 13 gol fatti ed una differenza reti di +4.

LE DIRETTE CONCORRENTI - Tra le avversarie dei viola in lotta per il quarto posto - Lazio, Juventus, Milan e Bologna - nessuno ha uno score migliore rispetto a quello raccolto da Palladino e i suoi. La Juventus, pur essendo ancora imbattuta, ha pareggiato 6 delle 7 partite giocate contro le big, raccogliendo un totale di 9 punti, con 9 gol segnati e una differenza reti di +1. Fanno peggio Lazio e Bologna, entrambe con 8 punti all’attivo - seppur i rossoblu abbiano una gara in meno (recupero contro il Milan) dei biancocelesti - e con una differenza reti pari a -4. La squadra che però ha riscosso di meno finora nei big match è il Milan il cui exploit conseguito nel derby contro l’Inter rimane l’unico acuto avuto contro le grandi squadre, contro le quali Fonseca, nella sua breve permanenza in Lombardia, ha raccolto appena 6 punti. Infine, in attesa del derby capitolino che aprirà il nuovo anno, disastroso è stato il girone di andata della Roma, per questo non citata precedentemente nelle possibili avversarie per un posto in Champions. I giallorossi hanno infatti racimolato soltanto 2 punti in 7 partite, figli di pareggi contro Juventus e Milan, e hanno una rovinosa differenza reti di -9.