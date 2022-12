COMOTTO A FV: "IN PASSATO SEGUII KUMBULLA E MALINOVSKYI: VI SPIEGO. E SU AMRABAT…"

Gianluca Comotto, ex calciatore e dirigente viola, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it riguardo svariati temi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Ancora gli acquisti estivi non hanno dato il loro massimo contributo. Speriamo che con la ripresa del campionato il loro periodo di adattamento sia terminato, così da vedere qualcosa di meglio. Per i giocatori che arrivano da altri campionati serve tempo per l’ambientamento. Direi tutto nella norma, è un normale processo questo”.

Da dirigente, cederebbe Amrabat?

“Parliamo di un giocatore che conosco molto bene. Quando lavoravo alla Fiorentina sono andato a vederlo molte volte a Verona, sia lui che Kumbulla. I giocatori vanno visti più che per le qualità, evidenti nel caso di Amrabat, per il contesto in cui vengono inseriti. Amrabat è un giocatore che dà il massimo quando le squadre non fanno del possesso palla la loro ragione di gioco, è un grande recuperatore di palloni. Nel Marocco ha svoltato quando si è messo a recuperare i palloni e a smistarli in uno o due tocchi. Nella Fiorentina, per me, Italiano, sembra ricerchi altre caratteristiche. Quindi sarebbe il momento ideale per cedere Amrabat”.

Tempo fa disse che a Firenze voleva portare Svanberg. Ci sono altri nomi che avrebbe avuto il piacere di far arrivare in viola?

“Quando si va in giro di giocatori se ne vedono tanti. Quando era al Genk, vidi Malinovskyi, sarebbe costato anche poco. Ma con il senno del poi è sempre facile dire le cose. Ogni giocatore, come ho detto poco fa, ha determinate caratteristiche, ma bisogna individuare quelle che fanno al caso di una specifica squadra”.

Il giovane più interessante nella Fiorentina?

“Non conosco benissimo tutti i giovani attualmente in rosa, ma Bianco già quando ero in dirigenza, era un centrocampista che avevo visto bene nelle partite e negli allenamenti. Sicuramente è un giocatore di prospettiva”.

Cosa farebbe nel prossimo calciomercato? Dove andrebbe a rafforzare la rosa?

“Secondo me a centrocampo, soprattutto se dovesse andare via Amrabat, un giocatore di livello tecnico superiore andrebbe inserito. Ma allo stesso tempo giocatori come Nico e Jovic, anche se quest’ultimo è in ripresa, devono riscattarsi per dare il loro contributo alla causa. Sarebbero loro i veri acquisti”.