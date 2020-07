CINQUINI A FV, CONFERMA IACHINI SCELTA PONDERATA. SONO FELICE PER LUI. CHIESA...

La Fiorentina, oggi 30 luglio 2020, tramite un comunicato ha annunciato che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21. Per commentare questa decisione presa dal club di proprietà di Rocco Commisso la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il dirigente sportivo Oreste Cinquini.

Che ne pensa della conferma di mister Beppe Iachini?

"Mi fa molto piacere di rivedere Beppe sulla panchina viola anche il prossimo anno. Io lo ho avuto da calciatore e so che persona è a livello umano, per questo sono felicissimo per lui. Il suo lavoro è stato valutato con attenzione e quindi se la Fiorentina ha deciso di puntare ancora una volta su di lui allora è una scelta ponderata".

Lei è fiducioso per la prossima stagione con Iachini in panchina quindi?

"Da tifoso viola sono sempre fiducioso perché ce l'ho nel sangue. Comunque sì lo sono dato che Iachini ha già esperienza con questo gruppo di ragazzi giovani e forti. Se la società dovesse mettergli a disposizione altri calciatori di alto livello allora Beppe sarà in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla squadra".

Chiesa alla fine resterà a Firenze secondo lei?

"Questo dipende da Commisso ma anche e soprattutto da Federico. I viola dovranno capire quali sono le motivazioni del classe '97 nel restare o meno. Ieri ha fatto una tripletta meravigliosa ma lo sappiamo tutti che Chiesa ha delle potenzialità enormi. Se il ragazzo vuole restare a Firenze la Fiorentina ne trarrà vantaggio ma se ambisce a giocare la Champions League allora se ne vada".