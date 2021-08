CAPDEVILA (ESPANYOL) A FV, GIOCHEREMO PER JARQUE E ASTORI. LIROLA-CALLEJON...

Primo test di livello per la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, che questa sera alle ore 19 riceverà al "Franchi" la visita del RCD Espanyol per la "Unbeatables Cup", iniziativa benefica per finanziare la ricerca contro le cardiomiopatie di origine genetica e la morte cardiaca improvvisa. FirenzeViola.it ha avuto il piacere di presentare la sfida in esclusiva con una legenda biancazzurra quale Joan Capdevila, oggi rappresentante istituzionale del RCD Espanyol, nonché campione del mondo e d'Europa con la Roja, omaggiando con un bel ricordo i due storici capitani Davide Astori e Dani Jarque.

Capdevila, partiamo proprio dai veri protagonisti della sfida di stasera: sarà la partita di Davide Astori da una parte e Dani Jarque dall'altra.

"Dani Jarque è un'istituzione qui all'Espanyol, è un esempio per tutti i ragazzi delle nostre giovanili e sarà sempre l'eterno capitano del nostro club. Il nostro centro sportivo porta il suo nome e c'è una statua in sua memoria sia allo stadio che presso le nostre strutture di allenamento. Al 21' delle gare casalinghe, ossia al minuto che ricorda il numero di maglia indossato da Dani, tutti i nostri tifosi applaudono per omaggiarlo. Inoltre, tutti i capitani delle squadre dell'Espanyol portano sulla fascia il numero 21 proprio in sua memoria. Astori? Ho bei ricordi anche di Davide da calciatore, è stato un grande difensore centrale, sia al Cagliari che alla Fiorentina. Non mi sorprende che i viola abbiano ritirato il suo numero, anche qua in Spagna Astori era molto conosciuto e apprezzato. Stasera giocheremo tutti per loro".

Cosa si aspetta da questa amichevole tra Fiorentina e RCD Espanyol?

"Ci auguriamo innanzitutto che, grazie alla sfida tra Fiorentina e RCD Espanyol, si riescano a raccogliere fondi per la ricerca sulla cardiomiopatia portando avanti questa nobile causa. Dal punto di vista sportivo, questa partita per noi sarà un bel test in vista dell'esordio ne LaLiga previsto tra una settimana. Affronteremo un rivale importante di Serie A come la squadra viola e ci auguriamo che ne venga fuori una gara suggestiva per entrambe le tifoserie".

Il RCD Espanyol è finalmente tornato dove merita, ovvero ne LaLiga. Come avete vissuto quest'ultimo anno in Segunda? Siete pronti per giocare in Primera?

"L'anno scorso è stato molto difficile per tutti, a causa della pandemia e della situazione in cui ci siamo trovati, ma la nostra squadra ha saputo superare le aspettative con umiltà, perseveranza e duro lavoro. Anche l'ingaggio di mister Vicente Moreno è stato sicuramente un aspetto fondamentale, che ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della promozione nella massima serie. Quest'anno torniamo in Primera con un grandissimo entusiasmo, consapevoli che non sarà facile e che dovremo lottare partita dopo partita, ma al contempo felici di sapere che possiamo contare sul calore dei nostri tifosi. Non vediamo l'ora di giocare davanti alla nostra gente, che ci dà sempre il suo supporto incondizionato. Questa stagione può essere divertente, se riusciamo a fare le cose per bene".



Chiosa inevitabile sui calciatori spagnoli della Fiorentina. Si parte con Lirola, cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Espanyol...

"Lirola è passato nelle categorie inferiori del nostro club ed è un terzino destro di grande prospettiva, con un bel potenziale e un futuro interessante davanti. È un giocatore giovane, spero che alla Fiorentina possa fare bene quest'anno e non solo".



Anche il più esperto José María Callejón ha lasciato ottimi ricordi nel vostro RCDE Stadium.

"Callejón è un veterano che, grazie alla sua esperienza sia ne LaLiga che in Serie A, può dare molto alla Fiorentina. Qui all'Espanyol ha giocato più di 100 partite nell'arco di tre stagioni, a tutti ha lasciato un bel ricordo. È un grande calciatore".



Chiosa sul giovane Tofol Montiel, che ha scelto di continuare proprio a Firenze il suo percorso di crescita.

"Tofol è un ragazzo giovane, un buon centrocampista che ha bisogno di questa esperienza per continuare a crescere e dimostrare le sue qualità. A loro tre auguro buona fortuna per questo bel percorso in maglia viola".