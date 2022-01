BYE BYE DUSAN

Tutto nel giro di poche ore, come da tradizione. Non passa molto dall’intervento di Pradè che apre le porte alla partenza di Vlahovic ed ecco la svolta di un affare che per molti era soltanto fantasia (tanto più a gennaio). E così dopo gli avvicinamenti degli ultimi giorni, e il tentativo d’inserimento di Kulusevski, i bianconeri avrebbero deciso di avvicinarsi il più possibile alle richieste della Fiorentina, ferma sulla valutazione da 70 milioni.

Così una prima quadratura del cerchio sarebbe stata raggiunta sui 67 milioni più bonus, da versare a cominciare dalla prossima estate al termine di una formula temporanea che riguardi i prossimi mesi. Una vendita lampo dettata dal rischio di perdere il serbo a zero, come ha candidamente ammesso Pradè, ma che oltre a riaprire le cicatrici ancora fresche per Bernardeschi e Chiesa rischia soprattutto d’indebolire la squadra lanciata nella rincorsa all’Europa.

Se per il serbo in bianconero sembra così tutto già praticamente apparecchiato, con tanto di visite mediche già fissate tra giovedì e venerdì, i viola sono adesso chiamati a una sostituzione da non fallire, con il vecchio pallino Cabral tornato di moda e con alternative come Milik o Schick in seconda fila. Un cambio in corsa tutt’altro che semplice ma di fatto inevitabile perché Dusan Vlahovic è ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera.