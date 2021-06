BUROCRAZIA, STAFF E ULTIME FIRME: L'ANNUNCIO DI ITALIANO SI AVVICINA

Nonostante la fumata bianca sia sostanzialmente arrivata nel corso dell'ultimo weekend, Vincenzo Italiano non è ancora stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina. I dirigenti viola sono al lavoro al Centro Sportivo, con Joseph Commisso che ha raggiunto il responsabile della comunicazione Ferrari insieme a Pradè per portare avanti le ultime carte per arrivare all'annuncio.

Una giornata lunga, con i dirigenti che dovranno sistemare la parte burocratica di un accordo molto difficile da raggiungere a causa della famosa clausola dell'ormai ex tecnico dello Spezia, ma anche a causa dello staff dell'allenatore inizialmente bloccato dal club ligure. Adesso ogni tassello è andato a posto, ma prosegue la stesura delle "carte" che porteranno alla rescissione e alla successiva firma del nuovo allenatore viola.

Lo staff di Italiano è già a Firenze e in giornata potrebbe recarsi al Centro Sportivo per firmare il contratto che legherà Niccolini e gli altri alla società di Commisso. In sostanza dunque sono le ultime ore che il popolo fiorentino dovrà attendere prima della fumata bianca, poi inizierà l'era Italiano.