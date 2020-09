BONAVENTURA E LA TOSCANITÀ VIOLA

Giacomo Jack Bonaventura è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Sarà il primo acquisto di un mercato che però non ha ancora svelato i suoi scenari, rimandando i maggiori affari agli ultimi giorni. Vi abbiamo raccontato ieri come siano già state delineate le cifre dell'affare e come l'operazione sia virtualmente chiusa (CLICCA QUI). Per Jack sarà come un ritorno alle origini. Con il suo l'imminente approdo in riva all'Arno, la Fiorentina arricchisce ancora la propria toscanità all'interno della rosa. Dopo Kouame e Duncan, è un ritorno alle origini anche per Bonaventura che si va ad aggiungere ai già presenti Chiesa e Castrovilli, cresciuti con la maglia gigliata addosso, e anche Lorenzo Venuti, nato a Montevarchi.

La Toscana, luogo da dove ebbe inizio, da giovanissimo, la sua carriera calcistica. Anche Jack è cresciuto e si è fatto le ossa in Toscana, principalmente, quando dal suo paese d'origine San Severino Marche, si trasferì al Margine Coperta, vivaio d'oro che in Toscana cresceva e cresce talenti lanciandoli nel calcio dei grandi. Correva l'anno 2004 quando un ragazzino di soli quindici anni cominciava a fare i primi veri passi nel mondo del calcio tra Lucca e Pescia. L'Atalanta lo prelevò proprio, in seguito, proprio dal Margine Coperta, dopo che lo stesso Bonaventura aveva incantato tutti ad un'edizione del Torneo di Viareggio (come ha raccontato il suo scopritore Antonio Bongiorni ai nostri microfoni, CLICCA QUI).

Le due società infatti erano legate da uno stretto gemellaggio conclusosi un paio di anni fa. Non a caso, lo stesso percorso, è stato seguito da un'altra ex conoscenza viola, Giampaolo Pazzini. Non è la prima volta che il nome di Bonaventura viene accostato alla Fiorentina. In passato ci sono stati dei piccoli corteggiamenti che non si sono mai concretizzati. Adesso i viola sono pronti ad abbracciarlo, continuando così ad arricchirsi di giocatori che hanno già assaporato la toscanità e che la Toscana ce l'hanno sempre avuta nel destino.