Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli col solito undici, Piccoli al posto di Kean
Sono arrivate le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, match valido per la 21a giornata di campionato ma soprattutto carico di emozioni, vista la scomparsa di poche ore fa del presidente viola Rocco Commisso. La gara però si gioca lo stesso (soprattutto per volere del club viola e della famiglia del patron) e dunque spazio al campo, con Paolo Vanoli che conferma il solito undici visto di recente ad eccezione di Kean (infortunato) che è sostituito da Piccoli.
Ecco le scelte ufficiali:
Bologna: (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli
