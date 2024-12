BIRAGHI-FIORENTINA E UN ADDIO ORMAI CERTO

FirenzeViola.it

Se serviva un'ulteriore conferma al fatto che Cristiano Biraghi non giocherà più con la maglia della Fiorentina, l'assenza dall'allenamento e dalla lista dei convocati per la partita di domani sono la pietra tombale su un rapporto che nelle ultime settimane si è un po' incrinato almeno dal punto di vista sportivo. L'esterno arrivato a Firenze ormai nel 2017, a gennaio sarà con tutta probabilità il primo a lasciare la squadra anche se agli eventi aziendali presenzia regolarmente, così come ha fatto ieri sera alla festa di Natale organizzata al Viola Park.

Quella frase premonitrice - Saluteranno oltre 200 partite con la maglia viola di cui la maggior parte con quella fascia da capitano provata a onorare in tutte le occasioni possibili, mostrandola alla Curva dopo le partite e prendendo parte a numerose attività a Firenze in questi anni. "Firenze va capita ma ti entra dentro. Ormai sono otto anni che sono qua, forse anche troppi", disse solo qualche settimana fa alla presentazione del libro di Sebastien Frey, e questa dichiarazione forse poteva già essere letta come un messaggio d'addio a una squadra e a una città che gli ha dato tanto, come uomo e come calciatore.

Il Napoli ci prova - Non è un mistero che il Napoli abbia messo gli occhi su quest'occasione di mercato già da tempo e in questi giorni le trattative tra l'agente di Biraghi, Mario Giuffredi, e Aurelio De Laurentiis sono fitte. Prima la società partenopea dovrà trovare una soluzione a Spinazzola che reclama più spazio ma in parallelo porta avanti la trattativa per mettere d'accordo il giocatore e la Fiorentina che in ogni caso non farà certo resistenza nonostante un contratto con il giocatore ancora in essere fino al 2026. Saranno giornate calde sul mercato per l'ormai ex capitano della Fiorentina che a gennaio lascerà Firenze.