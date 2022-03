BATISTUTA A FV: "VLAHOVIC? IO SONO STATO QUI DIECI ANNI. PUNTO SU GONZALEZ"

Gabriel Omar Batistuta, come mostrato poco fa dalle immagini FirenzeViola, oggi pomeriggio era a giocare a padel in compagnia dell'amico Aldo Firicano. Alla fine del match il Re Leone si è soffermato con i media presenti e queste sono state le sue parole raccolte da FV: "Spero che stasera vinca la Fiorentina, finora sta facendo bene. Italiano ha dato una bella idea di gioco".

Su Vlahovic: "Io ero in un'altra posizione, ho sempre amato Firenze, sarei voluto rimanere e ci sono stato dieci anni. Non sono nella testa degli altri quindi non commento le scelte altrui. Il calcio non è cambiato, sono sempre le stesse cose. Non so cosa sia successo a lui, ormai quello che è successo a me lo sanno tutti".

Su Piatek: "Mi sembra un buon giocatore, poi fino a che continua a segnare va benissimo. Mi sembra molto bravo, capace di fare gol".

Sull'Europa: "Non sarà facile, la Fiorentina dovrà durare fatica. Però è possibile, se mollano quelle che stanno su, non ruberebbe niente".

Incontri con la dirigenza viola: "No, non ho incontrato nessuno".

Su Nico Gonzalez: "Grande giocatore, punterei su di lui tranquillamente".